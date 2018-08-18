На набережной поставили четыре бесплатных телескопа

Телескопы простоят до 23:00

В Новосибирске началась «Тротуарная астрономия» — акция впервые прошла на обновлённой набережной.







Бесплатную научно-просветительскую акцию организовало Новосибирское астрономическое общество и Большой новосибирский планетарий.





Телескопы начали устанавливать около 21:00 на Михайловской набережной неподалёку от плавающего фонтана. Всего астрономы привезли четыре телескопа разных размеров и характеристик. В начале новосибирцам показали самую большую планету Солнечной системы — Юпитер, потому что он раньше всех уходит из наблюдаемой зоны. Также в течение двух часов новосибирцам показали Луну, Сатурн и ярко-красный Марс.





«Мы стараемся проводить эту акцию регулярно, но, к сожалению, погода далеко не всегда нам позволяет это. Обычно мы проводим такие акции в Первомайском сквере, у ГПНТБ. Но сегодня решили апробировать площадку на набережной, тем более что она недавно открылась и привлекает внимание горожан. Здесь удобно расположить оборудование и прекрасный обзор. Мне кажется, нам здесь понравится», — рассказал один из организаторов акции, экскурсовод Большого новосибирского планетария Олег Кашин.







Ещё до того, так телескопы настроили, гуляющие по набережной уже выстраивались в очереди. По оценкам корреспондента НГС, в первый час у телескопов побывали около 200 человек. Работники планетария отвечали на вопросы людей в очереди. Самые популярные, по словам Олега Кашина, связаны с НЛО и со стоимостью оборудования.





Неделю назад новосибирцы наблюдали редкое астрономическое явление — частичное солнечное затмение. Солнце выглядело так, будто его немного надкусили.