Просто космос: фотограф сняла под Новосибирском Марс, Млечный Путь и падающие звёзды

Жительница Бердска, фотограф Ольга Сивякова опубликовала удивительно красивые снимки звёздного неба.


На снимках можно заметить падающие звёзды
На снимках можно заметить падающие звёзды


Ольга Сивякова рассказала корреспонденту НГС, что снимки звёздного неба сделала прошлой ночью неподалёку от Бердска на дороге к водозабору, где почти нет городской засветки. На снимках ей удалось запечатлеть Марс, Млечный Путь, а также метеорный поток Персеид — самый яркий звездопад в году


Фотограф экспериментировала с выдержкой, чтобы показать звёздные треки
Фотограф экспериментировала с выдержкой, чтобы показать звёздные треки


«Треки звёзд хотела поснимать ещё на Алтае, но облачность и порывистый ветер не дали нормально заснять даже [метеорный поток] Персеиды. Вчера было ясное небо, поэтому решили, что надо снимать. 40 минут на великах, и мы в поле, где меньше городской засветки. На очень длинных выдержках я снимаю впервые», — рассказала девушка на своей странице «ВКонтакте» и добавила, выдержка на одном из снимков — 15 минут.


Марс и Млечный Путь в одном снимке
Марс и Млечный Путь в одном снимке


Новосибирцы нередко увлекаются астрофотографиями. Например, новосибирский фотограф Алексей Поляков увлекается съёмкой космоса через самодельный телескоп.

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