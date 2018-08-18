Просто космос: фотограф сняла под Новосибирском Марс, Млечный Путь и падающие звёзды
Жительница Бердска, фотограф Ольга Сивякова опубликовала удивительно красивые снимки звёздного неба.
Ольга Сивякова рассказала корреспонденту НГС, что снимки звёздного неба сделала прошлой ночью неподалёку от Бердска на дороге к водозабору, где почти нет городской засветки. На снимках ей удалось запечатлеть Марс, Млечный Путь, а также метеорный поток Персеид — самый яркий звездопад в году.
«Треки звёзд хотела поснимать ещё на Алтае, но облачность и порывистый ветер не дали нормально заснять даже [метеорный поток] Персеиды. Вчера было ясное небо, поэтому решили, что надо снимать. 40 минут на великах, и мы в поле, где меньше городской засветки. На очень длинных выдержках я снимаю впервые», — рассказала девушка на своей странице «ВКонтакте» и добавила, выдержка на одном из снимков — 15 минут.
Новосибирцы нередко увлекаются астрофотографиями. Например, новосибирский фотограф Алексей Поляков увлекается съёмкой космоса через самодельный телескоп.
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Кирилл Шматков
Фото предоставлены Ольгой Сивяковой