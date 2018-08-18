В Новосибирске нашли склад с опасными свежими нектаринами и персиками
На одном из новосибирских складов нашли три заражённые партии нектаринов и персиков — в них были личинки опасной бабочки.
Три партии свежих фруктов весом более 42 тонн привезли в Новосибирск на грузовике из Китая через Казахстан. Их нашли специалисты новосибирского управления Россельхознадзора на одном из складов. Инспекторы заметили в них восточную плодожорку — опасную восточноазиатскую бабочку, которая откладывает личинки на побеги и плоды персиков, нектаринов, слив, груш, айвы.
«Заражённая подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска была запрещена к реализации и использованию на территории РФ и по решению владельца груза уничтожена на лицензированном полигоне твердых бытовых отходов», — пояснили в ведомстве.
В самый разгар фруктового сезона НГС проверил магазинные арбузы, фрукты и овощи на наличие нитратов и нашёл самые безопасные.
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Кирилл Шматков
Фото rshn-nso.ru