Водителя автобуса ранили ножом — он потерял 7 литров крови и почку

Максим Дубков заверил, что чувствует себя хорошо, — он получил глубокую рану всего три недели назад

Водитель автобуса Максим Дубков получил глубокое ножевое ранение — из-за раны он потерял более семи литров крови, но команда новосибирской городской больницы № 25 смогла спасти его. Спустя 3 недели после серьёзной операции его уже выписывают домой.







Скорая помощь привезла 43-летнего новосибирца Максима Дубкова в горбольницу № 25 в крайне тяжёлом состоянии поздно вечером 28 июля — у него в боку была колото-резаная рана, он истекал кровью, рассказал корреспонденту НГС заместитель главного врача по хирургии ГКБ № 25 Дмитрий Ковинько.







Рана была глубокой — нож вошёл в бок примерно на 15 сантиметров (в больницу привезли пациента уже без ножа). Дубкова сразу отправили на экстренную операцию, которую возглавил дежуривший тогда хирург больницы Аршак Асатрян.







«Уже во время операции выяснили, что травма достаточно серьёзная — задеты были левая почка и брюшная часть аорты.





А аорта — это главный наш сосуд, крупный, и, естественно, кровотечение значительное. Нам пришлось удалить ему почку и, естественно, ушивать аорту», — объяснил хирург.







Операция продолжалась 4 часа — в ней участвовали около 10 медиков, в том числе приехал сосудистый хирург из городского сосудистого центра. Аршак Асатрян подчеркнул, что во многом успеха операции удалось достичь благодаря работе анестезиологов, в частности врача-анестезиолога Михаила Игнатенко.







Несмотря на то что из-за раны в теле образовалась гематома, которая сдерживала поток крови, Дубков потерял более 7 литров крови, притом что в организме человека содержится 5–6 литров.







Хирург Аршак Асатрян подчеркнул, что спасти жизнь водителю удалось благодаря командной работе врачей больницы





Во время операции анестезиологи перелили пациенту более 13,5 литра крови. Хирурги объяснили, что не полностью заменили кровь в организме пациента — скорее, сильно разбавили её донорской.







«Это не рекордная кровопотеря, но такие бывают редко», — оценил заместитель главного врача по хирургии Дмитрий Ковинько.







Сам пациент говорит, что не помнит, как ехал в больницу и как оказался на операции. А об обстоятельствах, в которых он получил серьёзное ранение, сообщить отказался — только отметил, что это случилось дома, а не на работе (Дубков трудится водителем автобуса).







«Когда мне рассказали — я даже не поверил, что со мной такое произошло!» — заверил пациент.







Он пролежал в реанимации около 10 дней — по словам хирургов, из-за огромной кровопотери была вероятность, что его мозг пострадает, однако этого не произошло. Оперировавший хирург заметил, что пациент быстро восстанавливается ещё и за счёт ресурсов организма.







«Заболевание предполагает трату ресурсов организма — уже ресурсы организма снижены. А при травме человек не болеет, она случается экстренно, соответственно в организме эти ресурсы ещё не потеряны и, если всё делается вовремя, можно достичь успеха», — объяснил Аршак Асатрян.







Операция продолжалась 4 часа, потом пациент ещё 10 дней провёл в реанимации





Дубков готовится к выписке в ближайшее время — он будет приходить на консультации к хирургам сначала раз в неделю, потом реже, в зависимости от состояния. К работе же врачи советуют ему вернуться не раньше чем через 4–6 месяцев — всё-таки рана была очень серьёзной. Что касается почки, у пациента будут определённые ограничения в плане диеты и физической нагрузки, но, по словам врачей, Дубков может вести вполне полноценную жизнь.







«Меня вполне это устраивает (длинный отдых. — М.М.) — я отдохну наконец, могу себе позволить. Просто раньше работал по 16 часов в сутки. А шрамы, конечно, останутся, я думаю, украсят они меня», — добавил он.







Сейчас врачи ещё одной новосибирской больницы борются за жизнь пациентов, сильно пострадавших в пожаре, унесшем жизни четырёх человек. По словам главного врача областной больницы, у молодого человека более 20% тела обожжено, у его отца — более 50% ожогов. Их состояние остаётся стабильно тяжёлым, они находятся в реанимации.

