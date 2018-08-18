Новый защитник «Сибири» пропустит сезон из-за подозрений на рак
Защитник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Самвел Мнацян пропустит следующий сезон из-за подозрений на онкологию.
По данным «Чемпионата», во время предсезонного сбора команды Мнацян почувствовал боли в спине и обратился к врачу — обследование выявило опухоль. Онкологию подтвердили в одной из клиник Германии, где защитник проходит лечение.
Агент Мнацяна Шуми Бабаев подтвердил корреспонденту НГС предварительный диагноз своего клиента и добавил, что окончательное решение об участии его в новом сезоне примут на следующей неделе.
28-летний хоккеист перешёл в «Сибирь» этой весной. До этого он играл за омский «Авангард», астанинский «Барыс», нижнекамский «Нефтехимик» и владивостокский «Адмирал», где отыграл последние три сезона. Контракт с новосибирской командой защитник заключил на два года.
Сезон в Континентальной хоккейной лиге новосибирцы начнут 2 сентября — первый матч «Сибирь» сыграет с череповецкой «Северсталью».
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Кирилл Шматков
Фото hcsibir.ru