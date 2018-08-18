Видео: спасатели сняли с дерева маленького котёнка

Спасательная операция длилась меньше минуты

Спасатели МАСС в Новосибирске сняли с дерева котёнка — он ждал помощи трое суток.





Котёнок застрял на дереве по улице Тенистая в Первомайском районе. Он не смог сам спуститься на землю, поэтому ему решил помочь местный житель, но застрял там сам. Вечером 17 августа спасателей МАСС вызвали, чтобы снять мужчину.





«Прибыв на улицу Тенистая, спасатели выяснили, что мужчине всё-таки удалось слезть с дерева самостоятельно, но котёнок по-прежнему остаётся на дереве. Со слов хозяйки котёнка, он просидел на дереве уже трое суток. Спасатели поставили к дереву лестницу, добрались по ней до ветки с котёнком и спустили несчастное животное вниз, после чего передали его хозяйке», — рассказали спасатели и добавили, что вся операция заняла 45 секунд.









По словам спасателей МАСС, в подобных случаях лучше сразу вызвать помощь, а не пытаться животному помочь самостоятельно.





Новосибирским спасателям часто приходится вызволять животных из непростых ситуаций. В начале августа они выехали спасти собаку, которая провалилась в яму, — оказалось, что там была ещё и коза.