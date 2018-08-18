На левом берегу загорелся трамвай с пассажирами
Утром 18 августа в Кировском районе Новосибирска загорелся трамвай с пассажирами — людей пришлось эвакуировать.
По словам очевидца, трамвай
В филиале «ГЭТ»
Сегодня в Кировском районе начинается ремонт трамвайных путей, из-за чего два левобережных трамвая на время поменяют свой маршрут.
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Кирилл Шматков
Фото предоставлено читателем НГС