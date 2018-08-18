На левом берегу загорелся трамвай с пассажирами

На фото видно открытый огонь под пассажирскими сиденьями

Утром 18 августа в Кировском районе Новосибирска загорелся трамвай с пассажирами — людей пришлось эвакуировать.





По словам очевидца, трамвай № 2 («Чистая Слобода — Площадь Маркса») загорелся на улице Вертковская на остановке «Улица Римского-Корсакова».





В филиале «ГЭТ» № 4 пояснили, что в салоне трамвая загорелась проводка. Сразу после этого всех пассажиров вывели на улицу. «Немного задымился, там замкнуло проводку и пошёл дым. Трамвай прибуксировали в депо, и сейчас слесари проверяют, что там и как», — объяснила диспетчер корреспонденту НГС.





Сегодня в Кировском районе начинается ремонт трамвайных путей, из-за чего два левобережных трамвая на время поменяют свой маршрут.