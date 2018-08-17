«Власти не следят за городом»: сибирячка оказалась в Генуе после обрушения моста

Видео с последствиями обрушения Алёна Калинина сняла вчера
Видео с последствиями обрушения Алёна Калинина сняла вчера

Путешествующая по Европе жительница Новосибирска сняла на видео обрушившийся автомобильный мост в Генуе и рассказала о том, как итальянцы переживают случившуюся трагедию.


По словам путешественницы Алёны Калининой, именно по этой эстакаде они с мужем планировали на машине ехать в Монако, но не успели. Когда мост обрушился, супруги были в горной местности в 40 километрах от Генуи.


«Мы ночевали на вилле, хозяйка которой является коренной жительницей Генуи, а на лето приезжает жить в горах ради прохлады. Ее зовут Лучиа, и ей 63 года, она занимается написанием научной литературы по онкологии. В тот вечер она смотрела новости по телевизору и тихо шептала, приложив ладонь к губам: "Dio! Madonna!". Для неё это был шок, потому что она всегда ездила по этому мосту, потому что эта беда случилась в её родном городе», — написала в редакцию Алёна Калинина.


По словам сибирячки, владелица виллы винила в трагедии итальянские власти, которые своевременно не ремонтировали мост, и в целом рассуждала о том, что «страна беднеет».


«Рассказала, какая была жизнь в Италии раньше и какая сейчас. Как и в России, зарплаты низкие, молодые семьи не хотят рожать детей, потому что денег не хватает. Для семьи из трёх [человек] нужно хотя бы 2 тысячи евро, но для этого и мужу, и жене нужно работать. Очень низкие зарплаты у учителей, хотя раньше эта профессия хорошо оплачивалась», — сообщила Алёна Калинина.


Она уточнила, что после обрушения моста движение через Геную запустили не сразу. Систему объезда наладили только вчера, 16 августа, спустя двое суток после трагедии. При этом в городе образовались огромные пробки.


«Мы отстояли пробку такую же, как на Большевичке в час пик: стоишь и не двигаешься минут сорок», — описала ситуацию Алёна Калинина.


ГЕНУЯ и МОСТ🌁 ⠀ Наш путь должен был пролегать как раз по тому мосту, который обрушился. Но Бог нас миловал🙏🏻, и мы, так сказать, опоздали на 1 день. ⠀ Мы остановились в Генуи и смотрели новости по итальянскому телевидению📹 с места обрушения моста. Хозяйка виллы, у которой мы ночевали, шокированным голосом шептала: «Дьё! Мадонна!». ⠀ Этот мост давал проезд по трассе в сторону Монако, минуя Геную. После его обрушения в городе образовались километровые пробки🚗🚙🚕🚌🚚. Так как мы наметили путь на Французский Лазурный берег, то у нас было 2 варианта: либо сделать огромный крюк через Милан, либо стоять в пробках. ⠀ Мы зря не поверили красному цвету дорог в Google Maps🗺. Благо, что погода была пасмурной, и не палило солнце. Но дышать все равно было нечем: фуры🚛, машины в 3 полосы. Хотелось пить, но было нельзя. Самое тяжелое в пробках - отсутствие туалета и возможности отойти хоть куда-либо. ⠀ В таких пробках я очень оцениваю функцию старт-стоп в автомобиле. Ах, если бы во всех машинах была такая функция. Как было бы легко дышать. Если честно, то Генуя во многих районах выглядит так, будто вот-вот развалится: старые дома, отваливающаяся штукатурка и тд. ⠀ Немного странные чувства😱, когда видишь этот обрушившийся мост, по которому ты планировал ехать. Некая смесь удивления: ты, такой маленький новосибирец⛄️, путешествуешь по Италии на машине🚘, строишь свои маленькие планы, и тебе даже в голову не придет, что в Европе может случиться чрезвычайное происшествие😢. И ты такой смотришь и не веришь: «Как?! Это реально?!» ⠀ #генуя #италия #италиянамашине #мост #моствгенуе #обрушениемоста #путешествие #блогпутешествий #блогпутешественницы #блогпутешественника #путешествия #travel #genova #bridge #travel

Публикация от Mur Mur (@why_alena)


По её словам, в целом случившаяся трагедия обеспокоила и шокировала местных жителей. «Мы не удивлены тем, что мост обрушился, потому что Генуя старая и неприглядная. Некоторые районы настолько старые, с разваливающимися домами, что даже в Новосибирске такие сложно найти. Власти явно не следят за городом», — поделилась впечатлениями Алёна Калинина.


Как сообщает РИА Новости, один из основных пилонов и большой пролёт моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушились 14 августа. Обломки упали на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту было больше 30 автомобилей. По последним данным, жертвами обрушения стали 38 человек, ещё 15 получили травмы, 9 их них находятся в тяжёлом состоянии. Пропавшими без вести числятся 20 человек.


Ранее главный прокурор Генуи Франческо Коцци заявил, что вероятной причиной крушения моста стал человеческий фактор, передаёт РБК.


Путешествующие и живущие за границей новосибирцы не в первый раз становятся свидетелями масштабных трагедий. Они рассказали, как как пережили серию терактов во Франции в ноябре 2015 года и взрывы в аэропорту Стамбула в июне 2016-го. 

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