«Власти не следят за городом»: сибирячка оказалась в Генуе после обрушения моста

Видео с последствиями обрушения Алёна Калинина сняла вчера

Путешествующая по Европе жительница Новосибирска сняла на видео обрушившийся автомобильный мост в Генуе и рассказала о том, как итальянцы переживают случившуюся трагедию.







По словам путешественницы Алёны Калининой, именно по этой эстакаде они с мужем планировали на машине ехать в Монако, но не успели. Когда мост обрушился, супруги были в горной местности в 40 километрах от Генуи.







«Мы ночевали на вилле, хозяйка которой является коренной жительницей Генуи, а на лето приезжает жить в горах ради прохлады. Ее зовут Лучиа, и ей 63 года, она занимается написанием научной литературы по онкологии. В тот вечер она смотрела новости по телевизору и тихо шептала, приложив ладонь к губам: "Dio! Madonna!". Для неё это был шок, потому что она всегда ездила по этому мосту, потому что эта беда случилась в её родном городе», — написала в редакцию Алёна Калинина.







По словам сибирячки, владелица виллы винила в трагедии итальянские власти, которые своевременно не ремонтировали мост, и в целом рассуждала о том, что «страна беднеет».







«Рассказала, какая была жизнь в Италии раньше и какая сейчас. Как и в России, зарплаты низкие, молодые семьи не хотят рожать детей, потому что денег не хватает. Для семьи из трёх [человек] нужно хотя бы 2 тысячи евро, но для этого и мужу, и жене нужно работать. Очень низкие зарплаты у учителей, хотя раньше эта профессия хорошо оплачивалась», — сообщила Алёна Калинина.







Она уточнила, что после обрушения моста движение через Геную запустили не сразу. Систему объезда наладили только вчера, 16 августа, спустя двое суток после трагедии. При этом в городе образовались огромные пробки.







«Мы отстояли пробку такую же, как на Большевичке в час пик: стоишь и не двигаешься минут сорок», — описала ситуацию Алёна Калинина.











По её словам, в целом случившаяся трагедия обеспокоила и шокировала местных жителей. «Мы не удивлены тем, что мост обрушился, потому что Генуя старая и неприглядная. Некоторые районы настолько старые, с разваливающимися домами, что даже в Новосибирске такие сложно найти. Власти явно не следят за городом», — поделилась впечатлениями Алёна Калинина.







Как сообщает РИА Новости, один из основных пилонов и большой пролёт моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушились 14 августа. Обломки упали на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту было больше 30 автомобилей. По последним данным, жертвами обрушения стали 38 человек, ещё 15 получили травмы, 9 их них находятся в тяжёлом состоянии. Пропавшими без вести числятся 20 человек.





Ранее главный прокурор Генуи Франческо Коцци заявил, что вероятной причиной крушения моста стал человеческий фактор, передаёт РБК.







Путешествующие и живущие за границей новосибирцы не в первый раз становятся свидетелями масштабных трагедий. Они рассказали, как как пережили серию терактов во Франции в ноябре 2015 года и взрывы в аэропорту Стамбула в июне 2016-го.