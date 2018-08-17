Форвард московского ЦСКА перешёл в хоккейную «Сибирь»
24-летний нападающий ЦСКА (Москва) Владимир Пешехонов перешёл в «Сибирь» (Новосибирск) — об этом договорились хоккейные клубы.
Сообщение об этом появилось сегодня на официальном сайте «Сибири». Владимир Пешехонов в КХЛ дебютировал в составе «Спартака» в сезоне 2013/2014. В общей сложности сыграл 38 матчей (2+2).
«В минувшем сезоне совершил прорыв в игре, набрав 47 баллов в 52 матчах при показателе полезности 17, и был капитаном "Звезды"», — говорится в сообщении хоккейного клуба «Сибирь».
Недавно два игрока хоккейного клуба «Сибирь» получили вызов в молодёжную сборную России.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Мария Тищенко
Фото vk.com/hcsibir1962