Форвард московского ЦСКА перешёл в хоккейную «Сибирь»

После перехода в ЦСКА играл три последних сезона в фарм-клубе армейцев — чеховской «Звезде»: 144 матча и 31 шайба

24-летний нападающий ЦСКА (Москва) Владимир Пешехонов перешёл в «Сибирь» (Новосибирск) — об этом договорились хоккейные клубы.







Сообщение об этом появилось сегодня на официальном сайте «Сибири». Владимир Пешехонов в КХЛ дебютировал в составе «Спартака» в сезоне 2013/2014. В общей сложности сыграл 38 матчей (2+2).





«В минувшем сезоне совершил прорыв в игре, набрав 47 баллов в 52 матчах при показателе полезности 17, и был капитаном "Звезды"», — говорится в сообщении хоккейного клуба «Сибирь».





Недавно два игрока хоккейного клуба «Сибирь» получили вызов в молодёжную сборную России.