«Яндекс» стал съедобным: в Новосибирске начали тестировать доставку готовых блюд

Сервис Яндекс.Еда начал работать в Новосибирске в пятницу, 17 августа. Пока через него можно заказать блюда только в семи заведениях Новосибирска, большинство из которых и так работают только на доставку. В перспективе «Яндекс» обещает охватить большую часть местного общепита.


Курьера Яндекс.Еды на улице Ленина корреспондент НГС заметил в пятницу днём
Курьера Яндекс.Еды на улице Ленина корреспондент НГС заметил в пятницу днём


Курьера Яндекс.Еды корреспондент НГС заметил на улице Ленина: он двигался со смартфоном в руке, явно пытаясь найти нужный адрес. На сайте сервиса при выборе города Новосибирск сейчас всего семь заведений, большая часть из которых работает только на доставку. Единственным более или менее известным кафе в списке оказалась Trattoria La Trenta, которая расположена на перекрёстке улиц Урицкого и Ленина.


Скриншот со списком всех заведений Новосибирска, которые подключены к Яндекс.Еде сейчас
Скриншот со списком всех заведений Новосибирска, которые подключены к Яндекс.Еде сейчас


Совладелец Trattoria La Trenta Андрей Коротышев в разговоре с корреспондентом НГС признался, что пока ни одной доставки через сервис ещё не было. «Именно сегодня заканчиваем настройки», — говорит ресторатор.


Курьеры получают заказы через мобильное приложение, привязанное к Яндекс.Картам и другим сервисом Яндекса
Курьеры получают заказы через мобильное приложение, привязанное к Яндекс.Картам и другим сервисом Яндекса


Руководитель PR-службы Яндекс.Еда Ася Шестакова подтвердила, что сервис действительно запущен в Новосибирске сегодня, 17 августа, но пока речь идёт только о тестировании услуги.


«Мы активно работаем с местными ресторанами, кафе, барами, закусочными и другими заведениями, где вкусно кормят. Как только мы будем готовы похвастаться качеством и скоростью — сразу об этом расскажем», — пообещала представитель сервиса.


Курьер Delivery Club на улице Москвы
Курьер Delivery Club на улице Москвы


Яндекс.Еда — сервис для заказа готовых блюд в офис или домой, объединяющий даже те рестораны и кафе, где нет собственной доставки. Заказать еду можно на сайте или в мобильном приложении для iOS и Android, а оплатить — банковской картой или наличными курьеру. Алгоритмы распределения заказов ищут ближайшего курьера, пока блюда готовятся. После того как курьер забирает еду, пользователь может следить за статусом своего заказа в приложении.


Курьер Uber.Eats едет по пешеходной улице во французской Тулузе
Курьер Uber.Eats едет по пешеходной улице во французской Тулузе


Подобного рода службы в последние несколько лет появились во всём мире. В частности, у компании Uber есть подразделение Uber.Eats. В России кроме «Яндекса» на этом рынке работают службы Delivery Club, ZakaZaka, Eda.me и другие. Особенностью этих служб является то, что курьеры, как правило, перемещаются не на машинах, а пешком или на велосипеде — это существенно расширяет круг потенциальных сотрудников сервиса и позволяет выполнять заказы даже в час пик, невзирая на пробки. 


В Новосибирске уже работает похожий проект под названием Zavezu, созданный на базе местного сервиса заказа такси Taxisto. Правда, в отличие от Яндекс.Еды местный сервис предлагает доставку любых вещей или покупок, а не только готовых блюд.  


Что касается доставки именно еды, то? по данным 2ГИС, в Новосибирске сейчас действует 535 организаций, предлагающих такую услугу. Абсолютное их большинство — заведения общепита, которые доставляют только собственные блюда. В этом году количество таких структур выросло на 5,5%

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