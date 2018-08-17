Угрожал изуродовать: сибирячка позвала в гости мужчину с сайта знакомств и лишилась украшений

Во время свидания девушка лишилась денег, телефонов и украшений

В Новосибирске начинается суд над сибиряком, которого обвиняют в нападении на девушку с сайта знакомств.







Инцидент произошёл в Дзержинском районе — в квартире на улице Адриена Лежена.







«По версии следствия, ранее судимый 35-летний житель города Томска 10 марта 2015 года через сайт знакомств <…> познакомился с девушкой и договорился о встрече у неё дома в городе Новосибирске. В этот же день мужчина приехал на встречу», — рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Дзержинского района Наталья Гончарова.







По словам представителя прокуратуры, во время свидания с девушкой мужчина приставил к её спине «предмет, похожий на пистолет» — именно такая формулировка используется в материалах уголовного дела, поскольку само оружие следователи не нашли. Но потерпевшая утверждает, что это был пневматический пистолет.





Как следует из материалов дела, мужчина приказал ей лечь на пол, надел на неё заранее приготовленные наручники и стал требовать деньги. В противном случае он обещал девушке выстрелить и изуродовать её.







Как пояснила Наталья Гончарова, девушка испугалась за свою жизнь и здоровье. Поэтому она рассказала гостю, где хранит деньги и ценные вещи, а также сообщила ему PIN-код от банковской карты. В итоге мужчина забрал из квартиры 21 тысячу рублей наличными, два мобильных телефона, серьги, кольца, подвески и другие золотые украшения и карту с 50 тысячами рублей. Общий ущерб девушка оценила в 243 тысячи рублей.







Старший помощник прокурора района уточнила, что после преступления мужчина уехал к себе домой. Позже в Томске его задержали по другому уголовному делу о разбое. В 2016 году он получил 9 лет 6 месяцев лишения свободы. До недавнего времени мужчина отбывал срок в томской колонии, но сейчас его этапировали в новосибирское СИЗО в связи со скорым началом судебного разбирательства по делу о нападении на жительницу Дзержинского района.







Как рассказала Наталья Гончарова, томича снова обвиняют в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ). И.о. прокурора Дзержинского района Новосибирска Александр Губер уже утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу. Сейчас оно ушло в суд.







По словам представителя прокуратуры, во время первых допросов обвиняемый признавал вину и подтверждал, что напал на девушку с оружием, которое стреляет металлическими шариками. Но позже он изменил свои показания: стал признавать только факт хищения, но утверждал, что пистолета у него с собой не было.







Ущерб он девушке не возместил, добавила Наталья Гончарова.







Гораздо более трагически закончилось знакомство на сайте для другой жительницы Новосибирска, Елены Кривоносовой. Она поехала купаться со своим новым знакомым, но по дороге пара поссорилась из-за выбора пляжа. Тогда мужчина схватил нож и несколько раз ударил им свою спутницу. Тело убитой он спрятал, а машину забрал себе. В июне этого года Бердский городской суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.