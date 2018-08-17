Новосибирский кузнец выковал коллекцию украшений с огоньками и сон-травой

Егор Выпов за работой
Егор Выпов за работой

Сегодня, 17 августа, в Новосибирской государственной областной научной библиотеке открылась выставка ювелирных украшений «The treasures of Siberia» 20-летнего дизайнера Егора Выпова: он представил свою первую коллекцию украшений, в которых разрабатывает сибирский стиль, а источником вдохновения послужила местная флора — сон-трава, огоньки и другие первоцветы.


«Для старта серии я выбрал три растения — купальница азиатская, или огонёк, кандык сибирский, который произрастает только в Сибири — эндемик, и сон-трава, которая любит произрастать в холодных скалистых местах, у нас в том числе её много», — рассказал корреспонденту НГС Егор Выпов.


Ключевая тема экспонируемых украшений – Сибирь
Ключевая тема экспонируемых украшений – Сибирь


Украшения сделали из серебра, латуни, эмали. Технология их изготовления сложная, поэтому мастер разработал единый алгоритм для их создания.


«Огонь и молот — это достаточно близкое определение, потому для того, чтобы деформировать металл, его нужно нагревать, охлаждать, обстукивается молотком и обработать различными инструментами. А сам рисунок наносится на отдельные детали до обработки с помощью прямых рук и гальваники. Технология достаточно сложная, потому что все детали имеют разную форму, их нужно скомпоновать, придумать уникальные решения, чтобы украшение было самобытным. Если металл, например, можно скрепить с помощью пайки и заклёпок, то с деревом уже намного сложнее: его нужно либо наклеивать, либо скреплять с помощью штифтов. Эти работы к тому же покрыты эмалью», — добавил Егор Выпов.


Егор уверен, что сочетание грубого материала и тонкой природной красоты способно пробудить иное восприятие окружающего мира
Егор уверен, что сочетание грубого материала и тонкой природной красоты способно пробудить иное восприятие окружающего мира


Это интерактивная выставка, потому что её почётные гости станут участниками фэшн-съёмки с украшениями дизайнера.


«У нас замонтировано 19 фотографий размером 60 на 90, на которых изображены эти украшения, а сами они будут на женщинах, а уже после импровизированного показа, поместим их в кубы, где каждый может рассмотреть поближе. Такая ювелирка может быть достойным статусным подарком, привезённым из региона. Последние два года Егор разрабатывает сибирский стиль, исследуя сибирскую айдентику», — пояснила куратор выставки Анна Галеева.


Эта коллекция задумана как серия подарков для гостей Сибири
Эта коллекция задумана как серия подарков для гостей Сибири


Эти украшения выставочные, но по индивидуальным заказам Выпов изготавливает и уникальные поделки. Выставка будет работать до конца августа.


Сибирячка с яркими волосами стала ювелиром — ей приносят фамильные ложки и просят выплавить жуков.

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