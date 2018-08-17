Новосибирец поехал на «Ниве» через Обь, чтобы довезти вещи до острова. Машина утонула

От помощи спасателей мужчина отказался

Днём 17 августа новосибирец на автомобиле «Нива» заехал в Обь — спасателям мужчина пояснил, что хотел перевезти вещи на остров, где отдыхают его друзья.







Информация о случившемся появилась в официальной группе спасателей Муниципальной аварийно-спасательной службы в соцсети «ВКонтакте». По их информации, водитель на «Ниве» заехал в воду у пляжа «Бугринская роща».





«К нему подошёл спасательный пост с Бугринского пляжа. Увидели, что с мужчиной всё хорошо. Ему предложили помощь, но он отказался. Сказал, что позвонил другу, который его вытащит», — описал ситуацию корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин.





По его словам, мужчина в медицинской помощи не нуждался.





Видео с официальной группы МАСС в соцсети «ВКонтакте»





13 июля из озера Старица под Новосибирском спасатели достали автомобиль Nissan X-Trail: автомобиль скатился в воду с берега.

