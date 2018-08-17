Новосибирец поехал на «Ниве» через Обь, чтобы довезти вещи до острова. Машина утонула

От помощи спасателей мужчина отказался
От помощи спасателей мужчина отказался

Днём 17 августа новосибирец на автомобиле «Нива» заехал в Обь — спасателям мужчина пояснил, что хотел перевезти вещи на остров, где отдыхают его друзья.


Информация о случившемся появилась в официальной группе спасателей Муниципальной аварийно-спасательной службы в соцсети «ВКонтакте». По их информации, водитель на «Ниве» заехал в воду у пляжа «Бугринская роща».


«К нему подошёл спасательный пост с Бугринского пляжа. Увидели, что с мужчиной всё хорошо. Ему предложили помощь, но он отказался. Сказал, что позвонил другу, который его вытащит», — описал ситуацию корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин.


По его словам, мужчина в медицинской помощи не нуждался.


Видео с официальной группы МАСС в соцсети «ВКонтакте»


13 июля из озера Старица под Новосибирском спасатели достали автомобиль Nissan X-Trail: автомобиль скатился в воду с берега.

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