Столб чёрного дыма поднялся над правым берегом (обновлено)
Днём 17 августа над правым берегом Оби поднялся столб чёрного едкого дыма. Фотографию в редакцию НГС прислал читатель во второй половине дня.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар случился в частном доме
«Пожарные выехали в 14:38. По предварительной информации, горит крыша дома и есть угроза перехода огня на соседний дом. Только что выехали машины. Поехали по повышенному номеру опасности, так как есть угроза распространения», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства.
По информации корреспондента НГС, прибывшего на место пожара, сейчас улица перекрыта. «Вокруг только пожарные машины», — передает наш фотокорреспондент Густаво с места.
По информации МЧС, из горящего дома пожарные вынесли шесть газовых баллонов.
«Там очень плотная застройка, дома деревянные. <…> Общая площадь пожара составила 168 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировали. На данный момент там находится техника и люди. Проводится разборка и проливка, чтобы не случилось повторное возгорание», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В июне густой дым окутал окрестности Лесоперевалки: пожар на местном предприятии начался из-за того, что искра от болгарки попала в ёмкость с мазутом.
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Александр Сильченко
Фото Светланы Маркеевой (1), предоставлено очевидцем (2), Дарьи Януш (3)