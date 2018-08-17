Столб чёрного дыма поднялся над правым берегом (обновлено)

Днём 17 августа над правым берегом Оби поднялся столб чёрного едкого дыма. Фотографию в редакцию НГС прислал читатель во второй половине дня.


У частного дома в Октябрьском районе загорелась крыша
У частного дома в Октябрьском районе загорелась крыша


По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар случился в частном доме № 50 на улице Грибоедова в Октябрьском районе Новосибирска.


Дым от пожара виден из разных частей города
Дым от пожара виден из разных частей города


«Пожарные выехали в 14:38. По предварительной информации, горит крыша дома и есть угроза перехода огня на соседний дом. Только что выехали машины. Поехали по повышенному номеру опасности, так как есть угроза распространения», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства.


Очевидцы сообщают, что столб чёрного дыма виден и с левого берега
Очевидцы сообщают, что столб чёрного дыма виден и с левого берега


По информации корреспондента НГС, прибывшего на место пожара, сейчас улица перекрыта. «Вокруг только пожарные машины», — передает наш фотокорреспондент Густаво с места.


Сейчас улица перекрыта
Сейчас улица перекрыта


По информации МЧС, из горящего дома пожарные вынесли шесть газовых баллонов.


«Там очень плотная застройка, дома деревянные. <…> Общая площадь пожара составила 168 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировали. На данный момент там находится техника и люди. Проводится разборка и проливка, чтобы не случилось повторное возгорание», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


Пожарные вынесли из горящего дома шесть газовых баллонов
Пожарные вынесли из горящего дома шесть газовых баллонов


В июне густой дым окутал окрестности Лесоперевалки: пожар на местном предприятии начался из-за того, что искра от болгарки попала в ёмкость с мазутом.

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