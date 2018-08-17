Всё небо в карлсонах: фотограф НГС красиво снял полёты новосибирских пилотов-чемпионов

Новосибирские пилоты провели генеральную тренировку перед завтрашним Кубком Сибири — фотокорреспондент НГС сделал живописные кадры полётов на мотопарапланах.


Новосибирские пилоты подготовились к Кубку Сибири
Новосибирские пилоты подготовились к Кубку Сибири


Пилоты готовились к Кубку Сибири по спорту сверхлёгкой авиации — 18 и 19 августа мотопарапланеристы из сибирских регионов сразятся на аэродроме в Бердске.


Новосибирские пилоты провели генеральную репетицию в районе Пашино — в очередной раз отработали упражнения, рассказал корреспонденту НГС чемпион России по мотопараплану, представитель Федерации спорта сверхлёгкой авиации Новосибирской области Виталий Шевченко.


Кубок Сибири пройдёт 18–19 августа на аэродроме в Бердске — на него могут прийти все желающие
Кубок Сибири пройдёт 18–19 августа на аэродроме в Бердске — на него могут прийти все желающие


Новосибирская команда состоит из 8 человек
Новосибирская команда состоит из 8 человек


Её неофициальное название — «Пушка»
Её неофициальное название — «Пушка»


Спортсмен отметил, что неофициальное название новосибирской команды — «Пушка», в ней 8 человек.


Завтра на бердском аэродроме участникам предстоит показать судьям, как точно они умеют приземляться. Также нужно, к примеру, сбивать кегли, не касаясь земли, или взять мяч ногами во время полёта.


Спортсмены в очередной раз отработали упражнения 
Спортсмены в очередной раз отработали упражнения 


Они доставали до пилонов во время полётов
Они доставали до пилонов во время полётов


Одно из упражнений — поднять мяч с земли
Одно из упражнений — поднять мяч с земли


Земли касаться нельзя во время этого упражнения
Земли касаться нельзя во время этого упражнения


«Ещё упражнение командное — эстафета. Как минимум три команды будет, по 3–4 пилота. Они по очереди взлетают, определённое расстояние проходят, возвращаются, передают эстафету второму-третьему, и кто быстрее — тот больше очков заработает для команды», — пояснил Виталий Шевченко.


Генеральная тренировка проходила в районе Пашино
Генеральная тренировка проходила в районе Пашино


Мотопарапланеристам открывается живописный вид
Мотопарапланеристам открывается живописный вид


Имена победителей станут известны послезавтра
Имена победителей станут известны послезавтра


Спортсмены могут получить как личные награды, так и добиться победы в командном зачёте
Спортсмены могут получить как личные награды, так и добиться победы в командном зачёте


Пилоты будут сражаться как в командном, так и в личном зачёте — результаты соревнований и имена победителей станут известны в воскресенье, 19 августа.



Ранее, в августе, пилоты со всей страны показали своё мастерство на масштабном авиашоу в Новосибирске — НГС опубликовал лучшие фотографии зрелища. А сегодня стало известно о том, что пилота планера Владимира Кочина вызвали в прокуратуру после того, как он поднялся в небо с врио губернатора Андреем Травниковым на борту

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