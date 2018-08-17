Всё небо в карлсонах: фотограф НГС красиво снял полёты новосибирских пилотов-чемпионов
Новосибирские пилоты провели генеральную тренировку перед завтрашним Кубком Сибири — фотокорреспондент НГС сделал живописные кадры полётов на мотопарапланах.
Пилоты готовились к Кубку Сибири по спорту сверхлёгкой авиации — 18 и 19 августа мотопарапланеристы из сибирских регионов сразятся на аэродроме в Бердске.
Новосибирские пилоты провели генеральную репетицию в районе Пашино — в очередной раз отработали упражнения, рассказал корреспонденту НГС чемпион России по мотопараплану, представитель Федерации спорта сверхлёгкой авиации Новосибирской области Виталий Шевченко.
Спортсмен отметил, что неофициальное название новосибирской команды — «Пушка», в ней 8 человек.
Завтра на бердском аэродроме участникам предстоит показать судьям, как точно они умеют приземляться. Также нужно, к примеру, сбивать кегли, не касаясь земли, или взять мяч ногами во время полёта.
«Ещё упражнение командное — эстафета. Как минимум три команды будет, по 3–4 пилота. Они по очереди взлетают, определённое расстояние проходят, возвращаются, передают эстафету второму-третьему, и кто быстрее — тот больше очков заработает для команды», — пояснил Виталий Шевченко.
Пилоты будут сражаться как в командном, так и в личном зачёте — результаты соревнований и имена победителей станут известны в воскресенье, 19 августа.
Ранее, в августе, пилоты со всей страны показали своё мастерство на масштабном авиашоу в Новосибирске — НГС опубликовал лучшие фотографии зрелища. А сегодня стало известно о том, что пилота планера Владимира Кочина вызвали в прокуратуру после того, как он поднялся в небо с врио губернатора Андреем Травниковым на борту.
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Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова