К берегу Обского моря прибило тело мужчины

Около полудня тело обнаружил прохожий, гулявший по берегу

Днём 17 августа у берега Обского водохранилища в Советском районе Новосибирска обнаружили тело мужчины — его заметил прохожий, который прогуливался неподалёку.







«Мужчина неизвестный, причина гибели тоже неизвестна. К сожалению, это происходит каждый год. Водохранилище большое, в него впадают реки и часто бывает, что приплывают тела людей. Работает полиция, разбирается. <…> Сообщил гражданин, который увидел лежащее тело: оно было наполовину в воде», — рассказал корреспонденту НГС начальник отдела ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев.







По его словам, тело мужчины обнаружили на берегу недалеко от Центрального пляжа.







В следственном управлении СК России по Новосибирской области информацию подтвердили.





«В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа», — добавили в пресс-службе ведомства.





Спасатели напоминают новосибирцам, что нельзя купаться в тёмное время суток, а также в местах, которые не предназначены для этого. Также спасатели не рекомендуют заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.







В начале июля в Обском море недалеко от посёлка Тула перевернулась лодка, в которой находились пять человек, — людей смогли спасти местные жители, оказавшиеся рядом.

