К берегу Обского моря прибило тело мужчины
Днём 17 августа у берега Обского водохранилища в Советском районе Новосибирска обнаружили тело мужчины — его заметил прохожий, который прогуливался неподалёку.
«Мужчина неизвестный, причина гибели тоже неизвестна. К сожалению, это происходит каждый год. Водохранилище большое, в него впадают реки и часто бывает, что приплывают тела людей. Работает полиция, разбирается. <…> Сообщил гражданин, который увидел лежащее тело: оно было наполовину в воде», — рассказал корреспонденту НГС начальник отдела ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев.
По его словам, тело мужчины обнаружили на берегу недалеко от Центрального пляжа.
В следственном управлении СК России по Новосибирской области информацию подтвердили.
«В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа», — добавили в пресс-службе ведомства.
Спасатели напоминают новосибирцам, что нельзя купаться в тёмное время суток, а также в местах, которые не предназначены для этого. Также спасатели не рекомендуют заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
В начале июля в Обском море недалеко от посёлка Тула перевернулась лодка, в которой находились пять человек, — людей смогли спасти местные жители, оказавшиеся рядом.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова