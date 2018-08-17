Пилота вызвали в прокуратуру после полёта с Травниковым

Андрей Травников встретился с Владимиром Кочкиным во время поездки в Кочки
Андрей Травников встретился с Владимиром Кочкиным во время поездки в Кочки

Чемпиона России по планерному спорту Владимира Кочкина вызвали в транспортную прокуратуру после того, как он поднял в небо на планере врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова — в ведомстве решили проверить законность полёта. 


«Я не знаю, оштрафуют или нет. Вызвали дать объяснения, почему я летал там с губернатором. Я эти объяснения дал... Я не признаю свою вину, я не виновен», — рассказал корреспонденту НГС пилот Владимир Кочкин. 


Чемпион поднял в небо на планере Андрея Травникова во время его визита в Кочковский район области 13 июля. Примерно через месяц Кочкина вызвали в прокуратуру. 


«Был выполнен ознакомительный полёт, [его] сочли каким-то нарушением, — негодует Кочкин. — Я съездил, объяснил. Ни о каком штрафе речи не идёт. Постановления о нарушении нет». 


В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры корреспонденту НГС пояснили, что сейчас идёт проверка законности 23 посадочных площадок на территории Новосибирской области — прокуроры проводят беседы с их хозяевами и арендаторами. 


«Наряду со всеми остальными фигурантами он [Кочкин] был приглашён в прокуратуру для дачи пояснений о законности использования посадочных площадок на территории Новосибирской области. Эти проверки проводятся ежегодно», — заявили в ведомстве.


В прокуратуре уточнили, что результатов проверки пока нет. 


Через месяц после визита Травникова пилота вызвали в прокуратуру 
Через месяц после визита Травникова пилота вызвали в прокуратуру 


Заместитель руководителя администрации губернатора и правительства НСО Сергей Нешумов пояснил, что Андрею Травникову «предложили прокатиться на планере, [он] ничего не нарушил». «С его стороны он не должен проверять документы, это и в законе сказано: за безопасность перевозок несёт ответственность водитель или перевозчик. За безопасность полётов — как раз именно летчик», — пояснил Нешумов.


При этом Нешумов заявил о своей уверенности в том, что Кочкин обязательно «решит вопрос с прокуратурой». 


В октябре врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова заметили не пристёгнутым ремнями безопасности в движущейся машине во время эфира программы «Вести недели». Политик признал, что он нарушил правила дорожного движения и заявил о готовности заплатить штраф

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