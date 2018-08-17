Приставы оштрафовали компанию микрозаймов за звонки начальнику должника
Новосибирские приставы дважды оштрафовали микрокредитную компанию — первый штраф наложили за звонки работодателю заёмщика, а второй — за неоплаченный первый штраф.
Первый штраф микрокредитная компания получила за то, что звонила работодателю своего заёмщика и сообщила ему о долгах подчинённого, в том числе о их размере и просрочке.
«За нарушение законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности юридическому лицу было назначено наказание в виде штрафа в размере
Руководство микрокредитной компании, по данным приставов, проигнорировало постановление суда и не оплатило штраф, после чего суд постановил принудительно взыскать сумму.
«Представитель организации в судебном заседании ссылался на неблагополучное финансовое положение компании. Организация пыталась избежать наказания и оплатила штраф в день составления административного протокола, однако срок для добровольной оплаты штрафа давно истёк», — рассказали в пресс-службе УФССП.
По итогам заседания суд назначил руководству микрокредитной компании ещё один штраф в размере 40 тысяч рублей.
«В итоге нежелание оплачивать штраф обернулось для организации утроением суммы с
По информации источника корреспондента НГС, речь идёт о компании «Капитал СИБИРЬ ФИНАНС». Получить оперативный комментарий компании пока не удалось.
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Александр Сильченко
Фото Стаса Соколова из архива НГС