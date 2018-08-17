Приставы оштрафовали компанию микрозаймов за звонки начальнику должника

Первый штраф микрокредитной фирме выписали за звонки работодателю заёмщика

Новосибирские приставы дважды оштрафовали микрокредитную компанию — первый штраф наложили за звонки работодателю заёмщика, а второй — за неоплаченный первый штраф.







Первый штраф микрокредитная компания получила за то, что звонила работодателю своего заёмщика и сообщила ему о долгах подчинённого, в том числе о их размере и просрочке.





«За нарушение законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности юридическому лицу было назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей», — сообщили в пресс-службе судебных приставов.





Руководство микрокредитной компании, по данным приставов, проигнорировало постановление суда и не оплатило штраф, после чего суд постановил принудительно взыскать сумму.





«Представитель организации в судебном заседании ссылался на неблагополучное финансовое положение компании. Организация пыталась избежать наказания и оплатила штраф в день составления административного протокола, однако срок для добровольной оплаты штрафа давно истёк», — рассказали в пресс-службе УФССП.





По итогам заседания суд назначил руководству микрокредитной компании ещё один штраф в размере 40 тысяч рублей.





«В итоге нежелание оплачивать штраф обернулось для организации утроением суммы с 20 000 до 60 000 рублей», — добавили в пресс-службе УФССП.





По информации источника корреспондента НГС, речь идёт о компании «Капитал СИБИРЬ ФИНАНС». Получить оперативный комментарий компании пока не удалось.



