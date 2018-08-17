Приставы оштрафовали компанию микрозаймов за звонки начальнику должника

Первый штраф микрокредитной фирме выписали за звонки работодателю заёмщика
Первый штраф микрокредитной фирме выписали за звонки работодателю заёмщика

Новосибирские приставы дважды оштрафовали микрокредитную компанию — первый штраф наложили за звонки работодателю заёмщика, а второй — за неоплаченный первый штраф.


Первый штраф микрокредитная компания получила за то, что звонила работодателю своего заёмщика и сообщила ему о долгах подчинённого, в том числе о их размере и просрочке.


«За нарушение законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности юридическому лицу было назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей», — сообщили в пресс-службе судебных приставов.


Руководство микрокредитной компании, по данным приставов, проигнорировало постановление суда и не оплатило штраф, после чего суд постановил принудительно взыскать сумму.


«Представитель организации в судебном заседании ссылался на неблагополучное финансовое положение компании. Организация пыталась избежать наказания и оплатила штраф в день составления административного протокола, однако срок для добровольной оплаты штрафа давно истёк», — рассказали в пресс-службе УФССП.


По итогам заседания суд назначил руководству микрокредитной компании ещё один штраф в размере 40 тысяч рублей.


«В итоге нежелание оплачивать штраф обернулось для организации утроением суммы с 20 000 до 60 000 рублей», — добавили в пресс-службе УФССП.


По информации источника корреспондента НГС, речь идёт о компании «Капитал СИБИРЬ ФИНАНС». Получить оперативный комментарий компании пока не удалось. 


На прошлой неделе приставы заставили ТСЖ дома № 23 на улице Ильича в Советском районе убрать забор — металлическое ограждение длиной больше 70 метров заходило на территорию общежития СО РАН.

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