Улицу в Академгородке перекроют ради забега щедрых новосибирцев

Вырученные деньги организаторы забега обещают направить на строительство спортивной площадки

В субботу, 18 августа, улицу Ильича в Советском районе Новосибирска перекроют на 4 часа ради благотворительного забега.







«С 10:00 до 14:00 на участке дороги по улице Ильича от дома № 10 до пересечения с Цветным проездом будет временно прекращено движение транспортных средств», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







В мэрии уточнили, что перекрытие связано с проведением праздника «Спортивный Городок», приуроченного к 60-летию Советского района. Праздник пройдёт перед ДК «Академия» (Ильича, 4).







Как сообщают на своём сайте организаторы этого мероприятия, благотворительный забег «Спортивный Городок» проводится для того, чтобы собрать деньги на строительство спортивной площадки — она разместится на улице Терешковой. Чтобы поучаствовать в забеге, новосибирцы должны купить билет за любую сумму, которую готовы пожертвовать (от 100 до 20 000 рублей).







Объехать перекрытый участок можно будет по соседним улицам





В прошлом месяце улицы в Академгородке перекрывали ради музыкального фестиваля имени Сергея Фалетёнка.