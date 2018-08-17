«Буду снимать преступников»: полиция наградила сибирячку, поймавшую предполагаемого насильника
Сегодня, 17 августа, новосибирские полицейские наградили 38-летнюю жительницу города Наталью Булгакову за задержание мужчины, объявленного в розыск, — женщине подарили цветы, благодарственное письмо и видеорегистратор.
«Когда меня приглашали, я была за рулём, — рассказала корреспонденту НГС Наталья Булгакова. — Мне просто задали вопрос: "У вас автомобиль есть?". Говорю: "Да". Видимо, просто решили, что я за рулём часто езжу. [Подарили] с намёком, что я буду снимать преступников на него».
Наталья работает менеджером по подбору персонала, а сейчас находится в декретном отпуске, воспитывает двоих сыновей.
На прошлой неделе Булгакова помогла полицейским задержать подозреваемого в надругательстве над пятилетней девочкой. Она заметила предполагаемого педофила, когда ехала в машине с 9-летним сыном по улице Линейной. Женщина вышла из машины и бросилась в погоню за мужчиной, крича на ходу: «Хватайте, это педофил».
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Алёна Истомина
Фото предоставлено ГУ МВД по НСО