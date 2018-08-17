До моста не добраться: проспект Димитрова сузят из-за ремонта теплотрассы

Из-за ремонтных работ на теплотрассе дорогу значительно сузят
Из-за ремонтных работ на теплотрассе дорогу значительно сузят

Новосибирские коммунальщики приступают к работам по ремонту теплотрассы проспекта Димитрова и улицы Салтыкова-Щедрина в Железнодорожном районе.


Из-за работ теплоэнергетики сузят проспект Димитрова на 4,5 метра.


«С 17 августа ограничивается движение транспорта на проспекте Димитрова. Проезжая часть на пересечении проспекта Димитрова и улицы Салтыкова-Щедрина в районе дома № 1 будет сужена: на проспекте Димитрова — на 4,5 метра; на Салтыкова-Щедрина — на 1,5 метра. Кроме того, на пять метров будет сужена проезжая часть проспекта Димитрова в районе дома № 5», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Раскопки в этом месте продлятся до 5 сентября
Раскопки в этом месте продлятся до 5 сентября


«Окончание работ запланировано на 5 сентября», — добавили в пресс-центре мэрии.


Водителей и пешеходов призывают руководствоваться знаками и информационными щитами, а также проявить внимательность.


Вечером 19 июля около 17:00 в Калининском районе Новосибирска произошла коммунальная авария, в результате которой микрорайон остался без холодной и горячей воды.

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