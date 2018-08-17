До моста не добраться: проспект Димитрова сузят из-за ремонта теплотрассы
Новосибирские коммунальщики приступают к работам по ремонту теплотрассы проспекта Димитрова и улицы Салтыкова-Щедрина в Железнодорожном районе.
Из-за работ теплоэнергетики сузят проспект Димитрова на 4,5 метра.
«С 17 августа ограничивается движение транспорта на проспекте Димитрова. Проезжая часть на пересечении проспекта Димитрова и улицы Салтыкова-Щедрина в районе дома
«Окончание работ запланировано на 5 сентября», — добавили в пресс-центре мэрии.
Водителей и пешеходов призывают руководствоваться знаками и информационными щитами, а также проявить внимательность.
Вечером 19 июля около 17:00 в Калининском районе Новосибирска произошла коммунальная авария, в результате которой микрорайон остался без холодной и горячей воды.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова из архива НГС (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)