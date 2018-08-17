«Город ведь не для машин»: Локоть объяснил запрет парковки на Красном проспекте

Парковка будет запрещена как на самой площади Калинина, так и на подъездах к ней
Парковка будет запрещена как на самой площади Калинина, так и на подъездах к ней

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил запрет парковок на нескольких участках в центре Новосибирска, в том числе на подъезде к площади Калинина и улице Советской. 


По словам мэра, это делается для устранения пробок и повышения комфорта граждан.


«Мы планомерно проводим работу по расчистке наших магистральных улиц. Это делается для достижения нескольких целей: увеличения интенсивности движения, избавления города от пробок, а также для безопасности пешеходов», — пояснил Локоть.


Он подчеркнул, что подобная мера — следствие просьб граждан, которые хотят комфортно перемещаться по городу. «Ко мне постоянно обращаются жители с просьбой сделать удобные тротуары, велодорожки. И я их поддерживаю. Город ведь не для машин, они должны лишь обеспечивать людям комфорт», — добавил Локоть.


Также мэр города отметил, что администрация продолжит работу по созданию парковок.


На этой неделе власти Новосибирска объявили о том, что с 15 сентября запретят водителям парковаться ещё на нескольких участках, в том числе в центре города.

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