Друзья убитого у бара People's объявили награду в миллион за информацию о стрелке

СК распространил фотографию подозреваемого

Друзья погибшего при стрельбе у бара People's в центре Новосибирска объявили награду в миллион рублей тому, кто расскажет о точном местонахождении предполагаемого убийцы. Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердили сразу несколько знакомых погибшего парня.







«Это задумка друзей, родственники даже не посвящены в это, — рассказал корреспонденту НГС один из приятелей убитого. — У нас большой круг общения со всех районов Новосибирска, каждому передаём».







При этом собеседник подчеркнул, что «светить» свои имена организаторы поисков боятся из-за опасений в том, что у предполагаемого стрелка есть связи в криминальной среде.





Всех, у кого есть информация о разыскиваемом, просят написать в директ пользователю instagram под ником _escobar_54.





В стычке у бара на Вокзальной магистрали в ночь на субботу, 11 августа, поссорились две компании — конфликт дошёл до того, что один из посетителей выстрелил в другого 4 раза, после чего уехал. Пострадавший от выстрелов мужчина скончался в больнице, а следователи объявили подозреваемого в стрельбе в розыск.