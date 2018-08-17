Два трамвая на левом берегу поменяют маршруты из-за ремонта путей

В субботу, 18 августа, новосибирские дорожники начнут ремонтировать трамвайные пути на улице Оловозаводской в Кировском районе — из-за этого на 9 часов поменяются маршруты трамваев № 10 и 15.


«С 20:00 18 августа до 5:30 20 августа закрывается движение трамваев по Оловозаводской на участке от Обогатительной до разворотного кольца», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


На время ремонта путей движение трамваев будет организовано по схемам:


— № 10 — от остановки «Улица Вертковская» по Сибиряков-Гвардейцев, Петухова до остановки «Посёлок Чемской» в прямом и обратном направлениях;


Красной линией обозначен изменённый маршрут трамвая № 10
Красной линией обозначен изменённый маршрут трамвая № 10


№ 15 — от остановки «Улица Покрышкина» по Сибиряков-Гвардейцев до остановки «Торговый город "Левобережный"».


Красной линией обозначен изменённый маршрут трамвая №  15
Красной линией обозначен изменённый маршрут трамвая № 15


В начале августа новосибирские дорожники ремонтировали трамвайные пути на перекрёстке улиц Титова и Связистов — из-за этого на два дня закрывались трамвайные маршруты № 2 и 8.

Прочтений: 978
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено