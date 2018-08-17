Два трамвая на левом берегу поменяют маршруты из-за ремонта путей
В субботу, 18 августа, новосибирские дорожники начнут ремонтировать трамвайные пути на улице Оловозаводской в Кировском районе — из-за этого на 9 часов поменяются маршруты трамваев
«С 20:00 18 августа до 5:30 20 августа закрывается движение трамваев по Оловозаводской на участке от Обогатительной до разворотного кольца», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
На время ремонта путей движение трамваев будет организовано по схемам:
— № 10 — от остановки «Улица Вертковская» по Сибиряков-Гвардейцев, Петухова до остановки «Посёлок Чемской» в прямом и обратном направлениях;
—
В начале августа новосибирские дорожники ремонтировали трамвайные пути на перекрёстке улиц Титова и Связистов — из-за этого на два дня закрывались трамвайные маршруты
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александр Сильченко
Фото на превью Татьяны Фатеевой, фрагменты справочника 2ГИС (1, 2)