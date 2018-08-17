Два трамвая на левом берегу поменяют маршруты из-за ремонта путей

В субботу, 18 августа, новосибирские дорожники начнут ремонтировать трамвайные пути на улице Оловозаводской в Кировском районе — из-за этого на 9 часов поменяются маршруты трамваев № 10 и 15.





«С 20:00 18 августа до 5:30 20 августа закрывается движение трамваев по Оловозаводской на участке от Обогатительной до разворотного кольца», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.





На время ремонта путей движение трамваев будет организовано по схемам:







— № 10 — от остановки «Улица Вертковская» по Сибиряков-Гвардейцев, Петухова до остановки «Посёлок Чемской» в прямом и обратном направлениях;







Красной линией обозначен изменённый маршрут трамвая № 10





— № 15 — от остановки «Улица Покрышкина» по Сибиряков-Гвардейцев до остановки «Торговый город "Левобережный"».





Красной линией обозначен изменённый маршрут трамвая № 15



