Под Новосибирском выставили на продажу усадьбу с отдельным домом садовника за 72 миллиона

В Новосибирском районе в продаже появилась семейная усадьба с большим крытым бассейном и отдельным домом для садовника.


Усадьба расположена на улице Звёздной в посёлке Элитный 
Усадьба расположена на улице Звёздной в посёлке Элитный 


Объявление о продаже усадьбы в посёлке Элитный появилось в базе онлайн-сервиса по продаже и аренде недвижимости N1.RU. Стоимость этого объекта — 72 миллиона рублей. 


Как следует из объявления, на территории усадьбы расположены хозяйский дом размером 280 квадратных метров и гостевой дом площадью 168 квадратных метров с гаражом на два больших автомобиля. «Огромный участок может обслуживать садовник, для проживания которого есть отдельно стоящий небольшой домик со всеми удобствами», — говорится в описании объекта.


За 72 миллиона рублей покупателю обещают сразу два больших особняка и отдельный дом для садовника
За 72 миллиона рублей покупателю обещают сразу два больших особняка и отдельный дом для садовника


Ещё одна особенность усадьбы — большой закрытый бассейн
Ещё одна особенность усадьбы — большой закрытый бассейн


Ранее аналитики N1.RU сообщали, что в Новосибирске и окрестностях дороже всего продают дома у воды. Средняя цена на такие коттеджи составляет 44 миллиона рублей — это выше средней стоимости обычных загородных особняков в 12,5 раза. При этом за год средние цены на дома и коттеджи выросли на 2,6% — до 3,5 миллиона рублей.

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