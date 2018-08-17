«Газель» насмерть сбила велосипедиста на тёмной улице

Авария произошла поздно вечером на улице Первомайской
Авария произошла поздно вечером на улице Первомайской

Вечером 16 августа в ДТП с «Газелью» в Первомайском районе Новосибирска погиб 41-летний велосипедист.


Происшествие случилось в 23:30 на въезде в город со стороны Барышево.


«Водитель 1981 года рождения на автомобиле ГАЗ-27900 двигался по улице Первомайской со стороны села Барышево в сторону [улицы] Кривоносова. В пути следования, не доезжая 800 метров до дома № 2/1 по улице Первомайской, совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


По его словам, пострадавший мужчина умер от травм. В обстоятельствах случившегося разбираются автоинспекторы.


Детали ДТП автоинспекция ещё выясняет
Детали ДТП автоинспекция ещё выясняет


На прошлой неделе в Заельцовском районе произошла ещё одна серьёзная авария с велосипедистом: машина сбила 10-летнего мальчика. Его увезли в больницу с травмой позвоночника.

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