Новосибирцы стали реже умирать от отравлений и гибнуть в ДТП

По сравнению с первой половиной прошлого года в транспортных происшествиях погибло меньше новосибирцев
По сравнению с первой половиной прошлого года в транспортных происшествиях погибло меньше новосибирцев

В Новосибирской области наметилась положительная тенденция — за год сократилось число людей, которые умерли по неестественным причинам: из-за ДТП, убийств и отравления алкоголем.


Всего за первую половину 2018 года в регионе родились 16 127 человек, умерли — 18 539, в том числе 88 детей в возрасте до одного года. Об этом сообщает Новосибирскстат.


Самыми распространёнными причинами смерти оказались болезни системы кровообращения (8876 случаев). По сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года число умерших в этой категории сократилось на 482 человека.


Также в числе лидирующих причин смерти остаются новообразования. За шесть месяцев 2018 года от них умерли 3057 новосибирцев. Это на 206 случаев больше, чем в первой половине прошлого года.


Кроме того, жители Новосибирской области стали чаще умирать от болезней органов пищеварения: статистики насчитали 703 умерших по этой причине, что на 35 случаев превышает показатель годовой давности. Смертность от некоторых инфекционных и паразитарных болезней сократилась на 31 случай (всего 709 умерших за полгода), а от болезней органов дыхания — на 89 случаев (666 умерших).


От внешних причин в Новосибирской области за полгода умер 1201 человек. В 263 случаях это было самоубийство (-31 погибший по сравнению с таким же периодом прошлого года), в 116 случаях к гибели привели транспортные происшествия (-21 погибший). 104 новосибирца стали жертвами убийств — это на 11 человек меньше, чем за первые шесть месяцев 2017 года. 66 жителей региона погибли от случайного отравления алкоголем (-22 случая).


Ранее аналитики выяснили, до какого возраста хотят дожить новосибирцы. Как оказалось, их желания значительно превышают реальные показатели.

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