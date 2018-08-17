Новосибирец открывает пирожковую в городе на севере Польши

В польской кухне нет таких пирожков

Бывший житель Новосибирска Пётр Соколов, ныне живущий в польском городе Гдыня, открывает кафе, где основным блюдом меню будут пирожки.







«Идея делать пирожки, чебуреки, пельмени появилась потому, что их нет в польской кухне, она разнообразная, но этого там нет. Мы уже жарили чебуреки и угощали поляков, которые работают рядом с кафе на рынке – всем очень понравилось. Когда они пробовали наши обычные пирожки с картошкой или те же чебуреки, впечатление у них было очень положительное. Но я, конечно, не ожидаю очередей, как в Макдоналдсе. В самом кафе будет максимум три столика, то есть, человек на 15-16. Ну и, возможно, еще два-три столика снаружи», - рассказал Пётр корреспонденту НГС по телефону.







Он уехал из Новосибирска в 2016 году, а до отъезда в течение 15 лет работал руководителем одной из социальных служб Новосибирска. Пётр сказал, что всегда хотел сделать что-то подобное – небольшое кафе, пельменную или нечто в этом роде ещё когда жил в Новосибирске. Получилось в Польше. Средства на покупку помещения помогли собрать друзья из соцсетей, а на ремонт и оборудование кафе Пётр заработал сам, работая почти без выходных в мясном магазинчике.







Пирожковая почти готова к открытию





«Обязательно будем делать доставку блюд, скорее всего, займёмся этим сами. Если дело пойдёт, то открою ещё одну такую же маленькую пирожковую, потом – ещё одну и так далее. Здесь, в Польше, есть немало заведений с русской кухней. Знаю, например, один такой ресторан в Гданьске. Он так и называется – «Русская кухня», но это ресторан, это совсем другой уровень, другие цены. У нас же будет всё совсем недорого: обед, состоящий трёх чебуреков или пирожков и напитка обойдется в среднем в 12 злотых – это примерно 210-215 рублей. Порция пельменей и напиток будет стоить ещё дешевле - 10 злотых (около 175-180 рублей).







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