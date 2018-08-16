Почитать и потанцевать: библиотекари открыли зал для концертов в элитном доме на Коммунистической
Сегодня сотрудники Новосибирской государственной областной научной библиотеки открыли Арт-платформу — площадку, где будут проводить игры, лекции и концерты. Причем открыли её не в помещении самой библиотеки, а по соседству — в здании элитного дома Rich House на улице Коммунистической, 34.
«Арт-платформа — это структурное подразделение библиотеки, где будет происходить всякая творческая активность разных творческих людей Новосибирска: выставки, концерты, открытые лекции. Это будет такой лофт коллабораций. Пока ещё идёт ремонт, но уже в сентябре будет концерт. Надеемся, что к ноябрю мы уже откроемся, а пока это будет такая полузакрытая площадка, где будут происходить культурные события. У нас будет доступ для людей с ограниченными возможностями, чем может похвастаться не каждая библиотека», — рассказала НГС помощник по развитию директора НГОНБ Анна Галеева.
Недавно на похожей площадке в Новосибирске прошел аукцион картин художника из США — на нём собрали деньги для больных детей.
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Валерий Иванов
Фото Анны Галеевой