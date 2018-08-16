Видео: клоуны устроили на Красном проспекте шоу с розовым конём и квадратным поросёнком

Новосибирский «Первый театр» провел перформанс в честь нового театрального сезона. О странном действии, которое прошло сегодня вечером в лофт-парке «Подземка» на виду у изумлённых людей, рассказал НГС PR-менеджер «Первого театра» Валентин Копалов.


«Первый театр» устроил в «Подземке» безумный перформанс в честь начала театрального сезона
«Первый театр» устроил в «Подземке» безумный перформанс в честь начала театрального сезона


Здесь был и розовый конь, и Мальвина с топором и в крови, и ребёнок-гигант в памперсах с квадратным поросёнком
Здесь был и розовый конь, и Мальвина с топором и в крови, и ребёнок-гигант в памперсах с квадратным поросёнком


Началось всё действие перед спектаклем и длилось 40 минут
Началось всё действие перед спектаклем и длилось 40 минут


Безумные персонажи медленно гуляли по залам «Подземки»...
Безумные персонажи медленно гуляли по залам «Подземки»...


«Приурочили это к началу театрального сезона. И у нас ещё 15 декабря будет 10-летие театра. Поэтому перформанс получился такой странненький, грустненький. Мы ему условное название дали: "А я день рождения не буду справлять…" — потому что у нас всё та же проблема: нам обещают-обещают власти помещение, но его как не было, так и нет», — пояснил Валентин Копалов.


Потом так же медленно собрались в центре...
Потом так же медленно собрались в центре...


И вместе со зрителями медленно пошли в зал, где начался спектакль Blondi
И вместе со зрителями медленно пошли в зал, где начался спектакль Blondi


Случайные зрители странного перформанса реагировали спокойно, некоторые — немного оцепенев
Случайные зрители странного перформанса реагировали спокойно, некоторые — немного оцепенев


Безумные персонажи появились в «Подземке» с разных сторон и медленно собрались в центре зала. После чего под звук сирены так же медленно подошли к розовому коню и вместе со зрителями отправились в зал на спектакль Blondi, которым был открыт театральный сезон.


Очень многие снимали необычное зрелище на своим телефоны
Очень многие снимали необычное зрелище на своим телефоны


Перформанс проходил под звуки сирены
Перформанс проходил под звуки сирены


PR-менеджер театра заметил, что и перформанс, и спектакль схожи тем, что оба построены на ассоциациях
PR-менеджер театра заметил, что и перформанс, и спектакль схожи тем, что оба построены на ассоциациях


Blondi в «Первом театре» идёт уже полтора года. Сюжет спектакля, заметил Копалов, построен на эмоциональных ассоциациях, как и представленный в «Подземке» перфоманс. В центре сюжета Blondi — четыре щенка–девушки, которые рассуждают о боли, свете, любви, сбиваются в кучу, расходятся по углам, страдают, радуются и пытаются жить. Осенью «Первый театр» повезёт Blondi на фестиваль региональных театров «Артмиграция», который состоится 10 сентября в Москве. 


Осенью спектакль Blondi поедет в Москву на фестиваль региональных театров «Артмиграция»
Осенью спектакль Blondi поедет в Москву на фестиваль региональных театров «Артмиграция»


А в декабре театр отметит своё 10-летие
А в декабре театр отметит своё 10-летие


В начале июля «Первый театр» объявил сбор фотографий с надписями на зданиях и заборах города. Осенью по этим фразам в рамках театральной лаборатории «Стенография» будет поставлено несколько спектаклей.


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