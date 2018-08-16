Видео: клоуны устроили на Красном проспекте шоу с розовым конём и квадратным поросёнком

Новосибирский «Первый театр» провел перформанс в честь нового театрального сезона. О странном действии, которое прошло сегодня вечером в лофт-парке «Подземка» на виду у изумлённых людей, рассказал НГС PR-менеджер «Первого театра» Валентин Копалов.





«Первый театр» устроил в «Подземке» безумный перформанс в честь начала театрального сезона





Здесь был и розовый конь, и Мальвина с топором и в крови, и ребёнок-гигант в памперсах с квадратным поросёнком





Началось всё действие перед спектаклем и длилось 40 минут





Безумные персонажи медленно гуляли по залам «Подземки»...





«Приурочили это к началу театрального сезона. И у нас ещё 15 декабря будет 10-летие театра. Поэтому перформанс получился такой странненький, грустненький. Мы ему условное название дали: "А я день рождения не буду справлять…" — потому что у нас всё та же проблема: нам обещают-обещают власти помещение, но его как не было, так и нет», — пояснил Валентин Копалов.







Потом так же медленно собрались в центре...





И вместе со зрителями медленно пошли в зал, где начался спектакль Blondi





Случайные зрители странного перформанса реагировали спокойно, некоторые — немного оцепенев





Безумные персонажи появились в «Подземке» с разных сторон и медленно собрались в центре зала. После чего под звук сирены так же медленно подошли к розовому коню и вместе со зрителями отправились в зал на спектакль Blondi, которым был открыт театральный сезон.





Очень многие снимали необычное зрелище на своим телефоны





Перформанс проходил под звуки сирены





PR-менеджер театра заметил, что и перформанс, и спектакль схожи тем, что оба построены на ассоциациях





Blondi в «Первом театре» идёт уже полтора года. Сюжет спектакля, заметил Копалов, построен на эмоциональных ассоциациях, как и представленный в «Подземке» перфоманс. В центре сюжета Blondi — четыре щенка–девушки, которые рассуждают о боли, свете, любви, сбиваются в кучу, расходятся по углам, страдают, радуются и пытаются жить. Осенью «Первый театр» повезёт Blondi на фестиваль региональных театров «Артмиграция», который состоится 10 сентября в Москве.





Осенью спектакль Blondi поедет в Москву на фестиваль региональных театров «Артмиграция»





А в декабре театр отметит своё 10-летие





В начале июля «Первый театр» объявил сбор фотографий с надписями на зданиях и заборах города. Осенью по этим фразам в рамках театральной лаборатории «Стенография» будет поставлено несколько спектаклей.



