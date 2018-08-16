Видео: клоуны устроили на Красном проспекте шоу с розовым конём и квадратным поросёнком
Новосибирский «Первый театр» провел перформанс в честь нового театрального сезона. О странном действии, которое прошло сегодня вечером в лофт-парке «Подземка» на виду у изумлённых людей, рассказал НГС PR-менеджер «Первого театра» Валентин Копалов.
«Приурочили это к началу театрального сезона. И у нас ещё 15 декабря будет 10-летие театра. Поэтому перформанс получился такой странненький, грустненький. Мы ему условное название дали: "А я день рождения не буду справлять…" — потому что у нас всё та же проблема: нам обещают-обещают власти помещение, но его как не было, так и нет», — пояснил Валентин Копалов.
Безумные персонажи появились в «Подземке» с разных сторон и медленно собрались в центре зала. После чего под звук сирены так же медленно подошли к розовому коню и вместе со зрителями отправились в зал на спектакль Blondi, которым был открыт театральный сезон.
Blondi в «Первом театре» идёт уже полтора года. Сюжет спектакля, заметил Копалов, построен на эмоциональных ассоциациях, как и представленный в «Подземке» перфоманс. В центре сюжета Blondi — четыре щенка–девушки, которые рассуждают о боли, свете, любви, сбиваются в кучу, расходятся по углам, страдают, радуются и пытаются жить. Осенью «Первый театр» повезёт Blondi на фестиваль региональных театров «Артмиграция», который состоится 10 сентября в Москве.
В начале июля «Первый театр» объявил сбор фотографий с надписями на зданиях и заборах города. Осенью по этим фразам в рамках театральной лаборатории «Стенография» будет поставлено несколько спектаклей.
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Илья Калинин
Фото и видео Густаво Зырянова