Доплатите два раза: на Почте России появилась комиссия при оплате горячей воды и отопления

На Почте России начали дополнительно брать по 30 рублей за оплату отопления и горячей воды
На Почте России начали дополнительно брать по 30 рублей за оплату отопления и горячей воды

В августе новосибирское отделение Почты России стало брать дополнительный сбор при оплате услуг СГК — горячей воды и отопления, рассказали читатели НГС. Комиссия за платежи составляет 30 рублей, причём эта сумма взимается дважды — при оплате и горячей воды, и тепла.


«В июле этого года "СИБЭКО" (поставщик тепла и горячей воды, принадлежащий СГК. — И.К.) был расторгнут старый договор на оказание услуг по приёму платежей за теплоэнергию с Почтой России с целью оптимизации договорных отношений. В настоящее время с Почтой России не удалось достичь договорённости», — сообщили в пресс-службе СГК.


Как пояснили в пресс-службе энергетической компании, их услуги через Почту России оплачивало 4% от общего числа плательщиков. Сейчас, по информации энергетиков, за отопление и горячую воду без дополнительных сборов можно заплатить в кассах управляющих компаний, через Сбербанк и мобильное приложение СГК, а также в личном кабинете на сайте энергокомпании.


«24 июля этого года "СИБЭКО" расторгло прямой договор на приём платежей с новосибирским филиалом почты в одностороннем порядке. Это была инициатива с их стороны. В связи с этим <…> мы были вынуждены ввести взимание комиссии в размере 30 рублей для того, чтобы компенсировать расходы за перевод денежных средств банку. Раньше в рамках прямого договора эта обязанность ложилась на "СИБЭКО". <…> Но мы готовы в кратчайшие сроки восстановить этот прямой договор с энергетиками на прежних условиях и продолжать принимать платежи за отопление и горячую воду без комиссии», — сообщила корреспонденту НГС руководитель направления по корпоративным связям сибирского филиала ФГУП «Почта России» Галина Гордеенко.


В апреле этого года на Почте России точно так же стали брать дополнительные 30 рублей при оплате за услугу «Горводоканала» — за холодную воду. Тогда на Почте России объясняли, что им не удалось продлить истёкший договор с «Горводоканалом». В самом «Горводоканале» это назвали вынужденной мерой: с 2017 года компания работает по новому закону, который не позволяет заключать договоры с несколькими организациями, как было до сих пор.


C 1 июля 2018 года в Новосибирской области тарифы на услуги ЖКХ поднялись в среднем на 3%, в том числе и на горячую воду с отоплением, но это повышение оказалось одним из самых низких среди регионов России.

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