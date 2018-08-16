Сибирячка потребовала от врачей 15 миллионов за клиническую смерть сына

До того как попасть в больницу, Антон Ермоленко был успешным телеоператором

Семья новосибирского оператора Антона Ермоленко, пережившего клиническую смерть после лечения в бердской стоматологии, подала в суд — близкие пострадавшего требуют компенсации от больниц.







История оператора на новосибирском телевидении Антона Ермоленко стала известна в сентябре 2017 года. Прошлым летом сибиряк пошёл лечить пульпит в стоматологическую поликлинику Бердска по месту жительства, но после визита к врачу его состояние стремительно ухудшалось.







Как рассказывала мать молодого человека Виктория Ермоленко, у него воспалились мягкие ткани шеи — и его направили на экстренную операцию в областную больницу, где Ермоленко пережил клиническую смерть. Он вышел из комы, но остался в вегетативном состоянии.







В августе 2018 года семья подала иск о некачественной медицинской помощи на оба лечебных учреждения в Бердский районный суд, сообщила корреспонденту НГС представитель Ермоленко в суде Юлия Стибикина.







«Мама просит в свою пользу 5 [миллионов], а в его интересах — 10 миллионов. [Будет] 4 сентября предварительное судебное заседание», — отметила представитель.







Виктория Ермоленко кратко пояснила корреспонденту НГС, что и спустя год состояние её сына принципиально не улучшилось.







Ранее новосибирец, работавший электромонтёром, отсудил у клиники НИИТО 1,5 миллиона рублей за онемевшую после операции руку. Также клиника будет ежемесячно выплачивать рабочему около 15 тысяч рублей, поскольку сам он по специальности трудиться больше не может. Юристы медицинской организации с решением суда не согласны и будут его оспаривать.