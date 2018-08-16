Погибли в плену: в Новосибирске ищут родню погибших пленников концлагеря

Солдаты из Новосибирска похоронены в городе Порхове Псковской области на кладбище у восточной казармы. На фото — новосибирский Монумент Славы
Солдаты из Новосибирска похоронены в городе Порхове Псковской области на кладбище у восточной казармы. На фото — новосибирский Монумент Славы

Мэрия Новосибирска разыскивает родственников солдат, погибших в немецком пересыльном лагере «Дулаг-100».


Как сообщили сегодня в пресс-центре мэрии города Новосибирска, в их адрес поступило письмо от председателя Псковского областного собрания депутатов Александра Котова. В письме приводилась информация о четырёх погибших в концлагере «Дулаг-100» уроженцах Новосибирска и области: Фёдоре Астанине, Митрофане Квасове, Дмитрии Кодяне и Никите Пичугове. Все погибшие носили звание рядовых, самому молодому — Дмитрию Кодяну — на момент смерти было 28 лет.


Как рассказала корреспонденту НГС координатор проекта «Непокорённые» Наталья Никифорова, история началась с расследования краеведа Сергея Егорова. «Он завёл Книгу памяти, стал переводить карточки заключённых, и составили список погибших, поимённо. Но это лишь небольшая часть — там ещё 84 тысячи пока не установленных солдат», — пояснила Наталья Никифорова.


Солдаты похоронены в Порхове Псковской области на русском кладбище у восточной казармы. Сейчас мэрия разыскивает родственников погибших солдат.


Любые сведения о родственниках погибших можно направлять главному специалисту отдела реализации молодёжных программ и инновационных проектов комитета по делам молодёжи мэрии города Новосибирска Денису Бердышеву по телефону (383) 227-59-84.


Справка: «Дулаг-100» — немецкий пересыльный лагерь для военнопленных и гражданских лиц. Располагался в 3,2 км к востоку от Порхова, Псковская область. Был создан в августе 1941-го и просуществовал до февраля 1944 года. В концлагере размещалось до 30 тысяч человек. Часть из них занимала 3 сарая и 3 трёхэтажных здания. Оставшиеся жили под открытым небом круглый год.

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