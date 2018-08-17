Зажарит и зальёт: новосибирцев ждут тёплые выходные с грозами
Новосибирские синоптики составили прогноз на последние дни уходящей недели: в выходные в городе будет тепло, но пройдут небольшие дожди.
«В период с 17 по 19 августа территория города Новосибирска будет находиться в области пониженного давления, но 17 августа ещё предстоит погода без осадков. В последующий период, 18 и 19 [августа], местами будут наблюдаться небольшие дожди, грозы. Днём 19 [августа] — прекращение осадков. Ветер будет слабый с переходом с восточного на юго-западный 3–8 метров в секунду, с усилениями в ночь на 18 [августа] до 13 и местами 19 [августа] до 14 метров в секунду», — рассказала корреспонденту НГС ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Юлия Астанкова.
По её словам, в среднем ночная температура в Новосибирске в конце недели будет держаться на уровне
Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.Погода.
В ближайшие недели новосибирцы будут стараться не упускать ни малейшей возможности ещё насладиться солнцем — выражение «последние тёплые деньки» по традиции станет главным аргументом в уговорах друзей выехать на природу. Тем более рядом с Новосибирском полно красивейших мест, до которых можно запросто добраться на машине.
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Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой