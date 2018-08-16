Экономные нашлись: три сотни новосибирцев научились ездить по городу с бесплатными пересадками
В Новосибирске подвели первые итоги введения сетевого тарифа на транспорте — большинство пассажиров не использует метро при пересадках.
«Ежедневно в среднем сетевыми поездками пользуется около 250 жителей города Новосибирска, — сообщили в пресс-центре мэрии. — Из них с пересадкой из троллейбуса
Большинство пассажиров (около 230) пользуются сетевой поездкой, чтобы пересесть с трамвая или троллейбуса на другие маршруты тех же видов транспорта. Всего за 30 дней новосибирцы совершили 6500 сетевых поездок. Насколько эти цифры соответствуют ожидаемым показателям, в пресс-центре мэрии не уточнили.
Сетевые поездки дают возможность вообще не платить за вторую поездку при пересадке с одного вида транспорта на другой. Корреспонденты НГС протестировали новинку — право на скидку дают новая карта или специальный брелок.
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Анна Богданова
Фото Густаво Зырянова