Экономные нашлись: три сотни новосибирцев научились ездить по городу с бесплатными пересадками

В Новосибирске подвели первые итоги введения сетевого тарифа на транспорте — большинство пассажиров не использует метро при пересадках. 


С троллейбуса на метро каждый день пересаживаются около 10 человек 
С троллейбуса на метро каждый день пересаживаются около 10 человек 


«Ежедневно в среднем сетевыми поездками пользуется около 250 жителей города Новосибирска, — сообщили в пресс-центре мэрии. — Из них с пересадкой из троллейбуса № 29 в метрополитен на станцию метро "Площадь Маркса" — около 10 ежедневно. Примерно столько же (порядка 10) пользуются сетевой поездкой при пересадке из метрополитена в троллейбус № 29». 


Большинство пассажиров (около 230) пользуются сетевой поездкой, чтобы пересесть с трамвая или троллейбуса на другие маршруты тех же видов транспорта. Всего за 30 дней новосибирцы совершили 6500 сетевых поездок. Насколько эти цифры соответствуют ожидаемым показателям, в пресс-центре мэрии не уточнили. 


Сетевые поездки дают возможность вообще не платить за вторую поездку при пересадке с одного вида транспорта на другой. Корреспонденты НГС протестировали новинку — право на скидку дают новая карта или специальный брелок

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