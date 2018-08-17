На Ипподромской построили насосную станцию. И она очень похожа на бизнес-центр
Мэрия Новосибирска выдала разрешение на ввод насосной станции в Октябрьском районе, которая внешне напоминает бизнес-центр.
На сайте мэрии указано, что 3 августа компании «Аквамарин» разрешили ввести в эксплуатацию понизительную насосную станцию «с помещениями административного назначения, автостоянкой» и трансформаторной подстанцией на улице Якушева.
Строительство здания на пересечении Якушева и Ипподромской началось в августе прошлого года. В мэрии Новосибирска тогда рассказывали, что площадь этого объекта по проекту составляет почти 12 тысяч квадратов, а высота — 15 этажей.
Корреспондент НГС побывал на месте строительства и сфотографировал введённое в эксплуатацию здание с 13 надземными этажами.
Как именно будет использоваться это здание, корреспонденту НГС выяснить не удалось — по телефону застройщика, компании «Аквамарин», никто не ответил. По данным «Контур-Фокус», эта фирма принадлежит бизнесмену Николаю Степанову, который также выступает в качестве учредителя нескольких компаний, входящих либо входивших ранее в ГК «Строитель». В приёмной группы компаний «Строитель» накануне не смогли уточнить, входит ли «Аквамарин» в их структуру, и перенаправили к директору по правовым и корпоративным вопросам, телефон которой также не отвечал.
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова