Даже холоднее, чем в Новосибирске: умные школьники вернулись из ЮАР

Соревнования проходили в городе Дурбан

Новосибирские школьники вернулись из ЮАР, где победили в соревнованиях по предпринимательству, — они рассказали о жизни в Южной Африке.







Заключительный этап образовательного проекта SAGE GLOBAL («Школьники за продвижение глобального предпринимательства») прошёл на этой неделе в южноафриканском городе Дурбан на берегу Индийского океана. Новосибирск представляли команды из второй гимназии и лицея № 126 — они получили золотую медаль в номинации «Партнёрство во имя устойчивого развития бизнеса». Они спроектировали ортопедическое сиденье, которое помогает на ранних стадиях сколиоза.





15 августа школьники вернулись домой в Новосибирск. Десятиклассники Светлана Бусыгина, Даниил Лихачёв, Марк Костылёв и Денис Симонов под руководством учителя Татьяны Трубиной рассказали корреспонденту НГС, что в Африке погода не сильно отличалась от сибирской.





Дурбан стоит на берегу Индийского океана





«Наверно, самый главный стереотип об Африке — жара. Но когда мы прилетели, температура была даже ниже, чем в Новосибирске, да ещё и дождь. Кроме этого, нас удивила какая-то "индийская" пропасть между богатством и бедностью: сразу за роскошными отелями начинаются неблагополучные и опасные районы. Мы думали, что в ЮАР уровень жизни ровнее. Может, это оттого, что в Дурбане действительно очень много индийцев, больше, чем в любом другом городе ЮАР», — вспоминает ученица второй гимназии Светлана Бусыгина.





Школьники застали «суровую» африканскую зиму





Ребята отметили, что их везде радостно приветствовали, улыбались и просили сфотографироваться. Впечатление немного подпортило африканское понятие пунктуальности — многие мероприятия начинались намного позже назначенного времени.





Новосибирцы успели застать и тепло, и дождь





«Больше всего понравилось и не понравилось, как ни странно, одно и то же — люди. Мы нигде не видели такого: шагаешь по улице и все тебе улыбаются, спрашивают: "How are you, man?" ("Как ты, чувак?". — К.Ш.). Но пройдёшь шаг чуть дальше, и у тебя уже чуть не выхватили телефон. Не знаю, отчего такая сильная разница, но это так сильно впечатляет, что эмоции получаешь и положительные, и отрицательные поровну», — заключила Светлана Бусыгина.





Юные сибиряки забрали на международных соревнованиях золото в номинации «Партнёрство во имя устойчивого развития бизнеса»





