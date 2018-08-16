Даже холоднее, чем в Новосибирске: умные школьники вернулись из ЮАР
Новосибирские школьники вернулись из ЮАР, где победили в соревнованиях по предпринимательству, — они рассказали о жизни в Южной Африке.
Заключительный этап образовательного проекта SAGE GLOBAL («Школьники за продвижение глобального предпринимательства») прошёл на этой неделе в южноафриканском городе Дурбан на берегу Индийского океана. Новосибирск представляли команды из второй гимназии и лицея
15 августа школьники вернулись домой в Новосибирск. Десятиклассники Светлана Бусыгина, Даниил Лихачёв, Марк Костылёв и Денис Симонов под руководством учителя Татьяны Трубиной рассказали корреспонденту НГС, что в Африке погода не сильно отличалась от сибирской.
«Наверно, самый главный стереотип об Африке — жара. Но когда мы прилетели, температура была даже ниже, чем в Новосибирске, да ещё и дождь. Кроме этого, нас удивила какая-то "индийская" пропасть между богатством и бедностью: сразу за роскошными отелями начинаются неблагополучные и опасные районы. Мы думали, что в ЮАР уровень жизни ровнее. Может, это оттого, что в Дурбане действительно очень много индийцев, больше, чем в любом другом городе ЮАР», — вспоминает ученица второй гимназии Светлана Бусыгина.
Ребята отметили, что их везде радостно приветствовали, улыбались и просили сфотографироваться. Впечатление немного подпортило африканское понятие пунктуальности — многие мероприятия начинались намного позже назначенного времени.
«Больше всего понравилось и не понравилось, как ни странно, одно и то же — люди. Мы нигде не видели такого: шагаешь по улице и все тебе улыбаются, спрашивают: "How are you, man?" ("Как ты, чувак?". — К.Ш.). Но пройдёшь шаг чуть дальше, и у тебя уже чуть не выхватили телефон. Не знаю, отчего такая сильная разница, но это так сильно впечатляет, что эмоции получаешь и положительные, и отрицательные поровну», — заключила Светлана Бусыгина.
Недавно НГС запустил проект «Сибирь, до свидания!» — про новосибирцев, которые уехали на ПМЖ в другие страны.
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Кирилл Шматков
Фото предоставлены Светланой Бусыгиной (1–4), Татьяной Трубиной (5)