Новосибирцы купили за полгода больше 1500 новых японских машин

За полгода новосибирцы купили 1620 новых японских автомобилей
За полгода новосибирцы купили 1620 новых японских автомобилей

Аналитическое агентство «Автостат» определило самые популярные модели японских легковых автомобилей без пробега в Новосибирске — у новосибирцев наибольшим спросом пользовался автомобиль Nissan Almera.


По данным аналитиков, в январе-июне 2018 года в Новосибирске было реализовано 1620 новых легковых автомобилей японских марок. Самой популярной у новосибирцев стала Nissan Almera — в Новосибирске за 6 месяцев купили 129 автомобилей этой марки. На втором месте по популярности оказалась Mazda CX-5 — таких автомобилей продано 118 штук. На третьем месте оказалась Toyota Camry — новосибирцы приобрели 116 машин этой модели.


Всего за полгода в России было продано 148,9 тысячи новых легковых автомобилей японских марок, что на 16,4% больше, чем год назад.


«Самым продаваемым японским автомобилем в России стал бизнес-седан Toyota Camry, продажи которого за отчетный период достигли 13,9 тысячи экземпляров, что на 0,7% ниже, чем за январь-июнь 2017 года. На вторую строчку рейтинга опустился лидер 2017 года — кроссовер Toyota RAV4, продажи которого за 6 месяцев 2018 года составили 13,4 тысячи автомобилей (–16,2%). На третьем месте — кроссовер Mitsubishi Outlander, реализация которого выросла на 54,5%, до 11,3 тысячи единиц», — сообщили аналитики «Автостата».


Ранее аналитики «Автостата» перечислили модели машин, которые предпочитают покупать новосибирцы в 2018 году: самым популярным оказался кроссовер Hyundai Creta.

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