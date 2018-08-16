Новосибирцы купили за полгода больше 1500 новых японских машин

За полгода новосибирцы купили 1620 новых японских автомобилей

Аналитическое агентство «Автостат» определило самые популярные модели японских легковых автомобилей без пробега в Новосибирске — у новосибирцев наибольшим спросом пользовался автомобиль Nissan Almera.







По данным аналитиков, в январе-июне 2018 года в Новосибирске было реализовано 1620 новых легковых автомобилей японских марок. Самой популярной у новосибирцев стала Nissan Almera — в Новосибирске за 6 месяцев купили 129 автомобилей этой марки. На втором месте по популярности оказалась Mazda CX-5 — таких автомобилей продано 118 штук. На третьем месте оказалась Toyota Camry — новосибирцы приобрели 116 машин этой модели.





Всего за полгода в России было продано 148,9 тысячи новых легковых автомобилей японских марок, что на 16,4% больше, чем год назад.





«Самым продаваемым японским автомобилем в России стал бизнес-седан Toyota Camry, продажи которого за отчетный период достигли 13,9 тысячи экземпляров, что на 0,7% ниже, чем за январь-июнь 2017 года. На вторую строчку рейтинга опустился лидер 2017 года — кроссовер Toyota RAV4, продажи которого за 6 месяцев 2018 года составили 13,4 тысячи автомобилей (–16,2%). На третьем месте — кроссовер Mitsubishi Outlander, реализация которого выросла на 54,5%, до 11,3 тысячи единиц», — сообщили аналитики «Автостата».





Ранее аналитики «Автостата» перечислили модели машин, которые предпочитают покупать новосибирцы в 2018 году: самым популярным оказался кроссовер Hyundai Creta.

