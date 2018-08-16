Вылетел на встречку под грузовик: водителя Honda зажало в салоне после аварии около Пашино

В результате ДТП нижняя часть тела водителя оказалась зажата кузовом автомобиля
В результате ДТП нижняя часть тела водителя оказалась зажата кузовом автомобиля

Днем 16 августа под Новосибирском военный МАЗ, перевозивший топливо, столкнулся с Honda Odyssey на повороте дороги, ведущей к Пашино. Минивэн вынесло в кювет, его водитель получил травмы.


«Дорога была плохая, нас ехало машины 3–4 в одной колонне. Ехали все потихоньку. Он (водитель Honda. — Д.З.) просто по встречке обогнал нас всех, улетел туда. Мы так и ехали потихоньку. Доезжаю до поворота: он уже лежит в канаве, то есть буквально за минуту всё произошло. Мне кажется, что из-за большой скорости он не вписался в поворот и его на встречку вынесло, а там встретился с МАЗом», — поделился с корреспондентом НГС очевидец события Антон Александров.


На место выехали две машины скорой и две пожарных. Водитель Honda сильно пострадал: его зажало в салоне автомобиля. Спасатели гидравликой разжали машину, водителя отвезли в больницу.



Как сообщил корреспонденту НГС старший государственный инспектор безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Артём Николайчук, у 36-летнего водителя минивэна открытый перелом левого бедра и пальца руки, переломы костей таза и правого колена. Обстоятельства ДТП уточняются.


Сегодня ночью в Советском районе трое подростков врезались в дерево на Золотодолинской улице, пострадавшие сейчас в больнице.

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