«Боремся за жизнь»: врачи рассказали о состоянии выживших в жутком пожаре, унесшем жизни 4 человек

Отец и сын в стабильно тяжёлом состоянии — оба пострадавших находятся в реанимации
Отец и сын в стабильно тяжёлом состоянии — оба пострадавших находятся в реанимации

Санавиация перевезла отца и сына, выживших в жутком пожаре в селе Купинского района, в Новосибирскую областную больницу (ГНОКБ). Врачи борются за их жизни.


Пожар в деревне Новорозино случился рано утром 5 августа — дом выгорел дотла, а мать и трое маленьких детей погибли. Выживших мужчину и 16-летнего подростка госпитализировали сначала в районную больницу Купино.


Как сообщили сегодня корреспонденту НГС в Новосибирской областной больнице, санавиация перевезла мальчика и мужчину в ГНОКБ ещё 7 августа.


«У молодого человека более 20% ожогов, у мужчины — более 50%. Состояние остаётся стабильно тяжёлым, они находятся в реанимационном отделении на искусственной вентиляции лёгких. Продолжается борьба за жизнь», — рассказал главный врач областной больницы Анатолий Юданов.


Предварительная проверка СК показала, что пожар произошёл из-за замыкания в старом холодильнике. Сельчане же сразу после происшествия стали собирать деньги, чтобы помочь отцу-одиночке.

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