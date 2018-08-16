«Боремся за жизнь»: врачи рассказали о состоянии выживших в жутком пожаре, унесшем жизни 4 человек
Санавиация перевезла отца и сына, выживших в жутком пожаре в селе Купинского района, в Новосибирскую областную больницу (ГНОКБ). Врачи борются за их жизни.
Пожар в деревне Новорозино случился рано утром 5 августа — дом выгорел дотла, а мать и трое маленьких детей погибли. Выживших мужчину и 16-летнего подростка госпитализировали сначала в районную больницу Купино.
Как сообщили сегодня корреспонденту НГС в Новосибирской областной больнице, санавиация перевезла мальчика и мужчину в ГНОКБ ещё 7 августа.
«У молодого человека более 20% ожогов, у мужчины — более 50%. Состояние остаётся стабильно тяжёлым, они находятся в реанимационном отделении на искусственной вентиляции лёгких. Продолжается борьба за жизнь», — рассказал главный врач областной больницы Анатолий Юданов.
Предварительная проверка СК показала, что пожар произошёл из-за замыкания в старом холодильнике. Сельчане же сразу после происшествия стали собирать деньги, чтобы помочь отцу-одиночке.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал — здесь новости выходят самыми первыми.
Мария Морсина
Фото автора