Грибники нашли собаку с пулевым ранением на обочине трассы под Новосибирском
Волонтеры новосибирского приюта «Дари Добро» спасают собаку, в которую попала пуля. Вчера животное нашли грибники на обочине Северного объезда за аэродромом Мочище.
«Это наши подписчики, поехали они за грибами и случайно нашли на обочине эту собаку. Это пулевое ранение, но какого характера, непонятно. Там есть входное отверстие, очень сильно кровит, и внутри какое-то инородное тело. Врачи сказали, похожее на пулю», — рассказала корреспонденту НГС волонтёр новосибирского приюта «Дари Добро» Оксана Маслова.
Грибники связались с приютом и отвезли собаку в ветеринарную клинику «Бэст». Врачи оказали первую помощь пострадавшему животному, взяли анализы крови и поставили укол обезболивающего.
«Собаку побрили, и вокруг этого отверстия видны следы дроби, то есть, видимо, это был какой-то дробовик, но я не знаю, как такое может быть. Но то, что там что-то есть — однозначно, потому что собака не может пошевелить головой, у нее что-то заклинило в шее. Для того, чтобы помочь, нужно сделать МРТ», — описала состояние собаки волонтёр.
После томографии станет ясно, как можно будет помочь животному, но для этого нужны еще 14 тысяч рублей.
После лечения волонтеры приюта будут искать Счастливчику — так назвали собаку грибники — хозяина. Есть и второй вариант развития событий — если животное останется инвалидом, оно останется на попечении приюта, Счастливчику будут искать куратора, так как в приюте невозможно держать собак-инвалидов.
В прошлом месяце волонтёры приюта спасали другую собаку — ей выстрелили прямо в голову.
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Елизавета Милованова
Фото и видео предоставлены Оксаной Масловой