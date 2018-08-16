Грибники нашли собаку с пулевым ранением на обочине трассы под Новосибирском

На теле собаки нашли следы от дроби

Волонтеры новосибирского приюта «Дари Добро» спасают собаку, в которую попала пуля. Вчера животное нашли грибники на обочине Северного объезда за аэродромом Мочище.







«Это наши подписчики, поехали они за грибами и случайно нашли на обочине эту собаку. Это пулевое ранение, но какого характера, непонятно. Там есть входное отверстие, очень сильно кровит, и внутри какое-то инородное тело. Врачи сказали, похожее на пулю», — рассказала корреспонденту НГС волонтёр новосибирского приюта «Дари Добро» Оксана Маслова.







Грибники связались с приютом и отвезли собаку в ветеринарную клинику «Бэст». Врачи оказали первую помощь пострадавшему животному, взяли анализы крови и поставили укол обезболивающего.







«Собаку побрили, и вокруг этого отверстия видны следы дроби, то есть, видимо, это был какой-то дробовик, но я не знаю, как такое может быть. Но то, что там что-то есть — однозначно, потому что собака не может пошевелить головой, у нее что-то заклинило в шее. Для того, чтобы помочь, нужно сделать МРТ», — описала состояние собаки волонтёр.







Когда собаку нашли, она не могла пошевелиться





После томографии станет ясно, как можно будет помочь животному, но для этого нужны еще 14 тысяч рублей.







После лечения волонтеры приюта будут искать Счастливчику — так назвали собаку грибники — хозяина. Есть и второй вариант развития событий — если животное останется инвалидом, оно останется на попечении приюта, Счастливчику будут искать куратора, так как в приюте невозможно держать собак-инвалидов.







В прошлом месяце волонтёры приюта спасали другую собаку — ей выстрелили прямо в голову.