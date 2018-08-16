Новосибирца отправили в колонию за подброшенную в Сбербанк коробку от лапши

28-летний новосибирец принёс в Сбербанк муляж бомбы после того, как ему отказались выдать застрявшую в банкомате карточку

Сегодня, 16 августа, в Новосибирске завершился суд над обвиняемым в лжетерроризме, который напугал работников Сбербанка муляжом бомбы в коробке от лапши быстрого приготовления.







«Вынесли приговор: 3 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — сообщили корреспонденту НГС в прокуратуре Кировского района Новосибирска.







Ранее в прокуратуре района рассказывали, что 14 марта пьяный мужчина сделал муляж бомбы из коробки от лапши быстрого приготовления, наклеил на неё надпись «БОМБА ТИК-ТИК» и принёс в отделение банка Сбербанка на Зорге, 269. Муляж он поставил в клиентском зале на кулер с водой. Из-за этого из здания пришлось эвакуировать людей. На место приехали полицейские, которые выяснили, что подброшенный в банк предмет не опасен.







В пресс-службе Сибирского банка Сбербанка ранее сообщали, что из-за происшествия работа отделения прекратилась на непродолжительное время. «Никто не пострадал. Имущественный вред не причинён», — поясняли в банке.







По версии дознания, на преступление новосибирец пошёл после того, как попытался совершить операцию с картой своей матери. Карта застряла в банкомате, а сотрудники банка отказались её выдавать из-за того, что она мужчине не принадлежит.







В итоге новосибирец оказался на скамье подсудимых за «заведомо ложное сообщении об акте терроризма» (ч. 2 ст. 207 УК РФ).







Как пояснили в прокуратуре Кировского района, у 28-летнего мужчины уже была непогашенная судимость — ранее его приговорили к обязательным работам за «оскорбление представителя власти». Вину в происшествии с муляжом он признал. Кировский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело в особом порядке и признал мужчину виновным.







В прокуратуре района отметили, что осуждённому предстоит не только отбыть реальное наказание, но и выплатить ущерб, который он причинил федеральному бюджету — 9941 рубль 85 копеек.







Ранее в прокуратуре уточняли, что именно такую сумму затратили полицейские на проверку сообщения о бомбе.







Приговор в законную силу ещё не вступил.