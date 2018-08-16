Жильцы хрущёвки установили яркие прожекторы около парковки. Теперь им угрожают

Сосед из дома напротив пообещал сжечь машины, если прожекторы не перевесят

Жильцы дома № 31 на улице Дачной в Заельцовском районе Новосибирска установили на козырьках подъездов прожекторы, чтобы освещать парковку, — через некоторое время житель соседнего дома замазал все прожекторы и пообещал сжечь машины.







Жители дома уверяют, что раньше никаких претензий на прожекторы они от соседей не получали.





«Нам сначала председатель сказал, что кому-то было нечем заняться, и он позамазывал все прожекторы. Посмотрели на записи с камер и увидели, что молодой человек взял палку, прицепил кисточку и битумной мастикой позамазывал прожекторы. Через неделю он пошёл пообрывал провода лампочек у подъездов, не прожекторов. Сегодня вот такое объявление появилось у нас на двери подъезда. <…> Их дом практически не видно, там кустарники. Но даже если мешают прожекторы — могли бы просто сказать нам об этом, чем вот так поступать», — описала ситуацию корреспонденту НГС местная жительница Оксана Приказчикова.





Сегодня на дверях подъездов появились объявления с угрозами



«В полицию пока не обращались, но все очень боятся теперь за своё имущество», — добавила Оксана Приказчикова.







Сосед из дома напротив замазал прожекторы и перебил провода у лампочек





Новосибирцы буквально готовы драться за соблюдение закона о тишине. Только этой весной стало известно о двух драках между недовольными соседями, в которых сейчас разбирается полиция.

