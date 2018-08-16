Жильцы хрущёвки установили яркие прожекторы около парковки. Теперь им угрожают

Сосед из дома напротив пообещал сжечь машины, если прожекторы не перевесят
Сосед из дома напротив пообещал сжечь машины, если прожекторы не перевесят

Жильцы дома № 31 на улице Дачной в Заельцовском районе Новосибирска установили на козырьках подъездов прожекторы, чтобы освещать парковку, — через некоторое время житель соседнего дома замазал все прожекторы и пообещал сжечь машины.


Жители дома уверяют, что раньше никаких претензий на прожекторы они от соседей не получали. 


«Нам сначала председатель сказал, что кому-то было нечем заняться, и он позамазывал все прожекторы. Посмотрели на записи с камер и увидели, что молодой человек взял палку, прицепил кисточку и битумной мастикой позамазывал прожекторы. Через неделю он пошёл пообрывал провода лампочек у подъездов, не прожекторов. Сегодня вот такое объявление появилось у нас на двери подъезда. <…> Их дом практически не видно, там кустарники. Но даже если мешают прожекторы — могли бы просто сказать нам об этом, чем вот так поступать», — описала ситуацию корреспонденту НГС местная жительница Оксана Приказчикова.


Сегодня на дверях подъездов появились объявления с угрозами
Сегодня на дверях подъездов появились объявления с угрозами


«В полицию пока не обращались, но все очень боятся теперь за своё имущество», — добавила Оксана Приказчикова.


Сосед из дома напротив замазал прожекторы и перебил провода у лампочек


Новосибирцы буквально готовы драться за соблюдение закона о тишине. Только этой весной стало известно о двух драках между недовольными соседями, в которых сейчас разбирается полиция.

Прочтений: 1231
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено