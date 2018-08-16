Жильцы хрущёвки установили яркие прожекторы около парковки. Теперь им угрожают
Жильцы дома
Жители дома уверяют, что раньше никаких претензий на прожекторы они от соседей не получали.
«Нам сначала председатель сказал, что кому-то было нечем заняться, и он позамазывал все прожекторы. Посмотрели на записи с камер и увидели, что молодой человек взял палку, прицепил кисточку и битумной мастикой позамазывал прожекторы. Через неделю он пошёл пообрывал провода лампочек у подъездов, не прожекторов. Сегодня вот такое объявление появилось у нас на двери подъезда. <…> Их дом практически не видно, там кустарники. Но даже если мешают прожекторы — могли бы просто сказать нам об этом, чем вот так поступать», — описала ситуацию корреспонденту НГС местная жительница Оксана Приказчикова.
«В полицию пока не обращались, но все очень боятся теперь за своё имущество», — добавила Оксана Приказчикова.
Новосибирцы буквально готовы драться за соблюдение закона о тишине. Только этой весной стало известно о двух драках между недовольными соседями, в которых сейчас разбирается полиция.
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Александр Сильченко
Коллаж Александра Ощепкова
Видео предоставлено Оксаной Приказчиковой