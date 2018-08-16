Северный объезд перекрыли ради десятков велосипедистов из России и Казахстана
В Новосибирской области начались Всероссийские соревнования по велосипедному спорту в память о погибших сотрудниках ГАИ Дмитрии Байдуге и Александре Шабалдине — ради этой велогонки сегодня, 16 августа, на несколько часов перекрыли часть Северного объезда.
«География спортсменов обширная: это весь Сибирский регион — Омск, Прокопьевск, Кемерово, Новокузнецк, Барнаул, естественно, местные спортсмены Новосибирской области. Из Казахстана, по-моему, кто-то есть... Соревнования Всероссийские, примерно 170 участников в 14 возрастных категориях», — рассказал корреспонденту НГС главный тренер сборной команды Новосибирской области по велоспорту Александр Мамонтов.
По его словам, в гонках принимают участие велосипедисты начиная с 2006–2007 годов рождения, и заканчивая ветеранами. Соревнования в память о Дмитрии Байдуге и Александре Шабалдине проводятся в Новосибирской области уже в 34-й раз.
Сегодня на Северном объезде проходит индивидуальная гонка с раздельным стартом: велосипедистам нужно преодолеть дистанции от 10 до 20 километров. Завтра, 17 августа, состоится групповая гонка, которая предполагает дистанции до 80 километров, пояснил Александр Мамонтов.
Ради этих соревнований по традиции перекрыли часть Северного объезда. Ранее в «Сибуправтодоре» предупреждали, что участок Северного объезда с 49-го по 60-й километр по направлению из Новосибирска в Кемерово будет закрыт для машин 16 августа с 10:00 до 15:00 и 17 августа с 10:00 до 16:00. Объехать перекрытый участок можно по Пашинскому и Восточному шоссе.
Сотрудники Госавтоинспекции Дмитрий Байдуга и Александр Шабалдин погибли 25 мая 1973 года на трассе Новосибирск — Павлодар. Автоинспекторы на «Москвиче» возглавляли колонну из 170 участников двухдневной велогонки, которые ехали в Новосибирск. Навстречу им ехал «Запорожец», его пытался обогнать гружённый щебёнкой автомобиль «Колхида». Поняв, что грузовик остановиться не успеет, Байдуга и Шабалдин подставили под удар борт своей машины и предотвратили столкновение «Колхиды» с колонной велосипедистов. Сами инспекторы погибли и посмертно были награждены орденом Красной Звезды.
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Ольга Хмелевская
Фото Павла Непокрытых