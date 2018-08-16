Северный объезд перекрыли ради десятков велосипедистов из России и Казахстана

На соревнования съехались около 170 велосипедистов
На соревнования съехались около 170 велосипедистов

В Новосибирской области начались Всероссийские соревнования по велосипедному спорту в память о погибших сотрудниках ГАИ Дмитрии Байдуге и Александре Шабалдине — ради этой велогонки сегодня, 16 августа, на несколько часов перекрыли часть Северного объезда.


«География спортсменов обширная: это весь Сибирский регион — Омск, Прокопьевск, Кемерово, Новокузнецк, Барнаул, естественно, местные спортсмены Новосибирской области. Из Казахстана, по-моему, кто-то есть... Соревнования Всероссийские, примерно 170 участников в 14 возрастных категориях», — рассказал корреспонденту НГС главный тренер сборной команды Новосибирской области по велоспорту Александр Мамонтов.


По его словам, в гонках принимают участие велосипедисты начиная с 2006–2007 годов рождения, и заканчивая ветеранами. Соревнования в память о Дмитрии Байдуге и Александре Шабалдине проводятся в Новосибирской области уже в 34-й раз.


Сегодня на Северном объезде проходит индивидуальная гонка с раздельным стартом: велосипедистам нужно преодолеть дистанции от 10 до 20 километров. Завтра, 17 августа, состоится групповая гонка, которая предполагает дистанции до 80 километров, пояснил Александр Мамонтов.


В гонках принимают участие велосипедисты в возрасте от 11–12 лет
В гонках принимают участие велосипедисты в возрасте от 11–12 лет


Ради этих соревнований по традиции перекрыли часть Северного объезда. Ранее в «Сибуправтодоре» предупреждали, что участок Северного объезда с 49-го по 60-й километр по направлению из Новосибирска в Кемерово будет закрыт для машин 16 августа с 10:00 до 15:00 и 17 августа с 10:00 до 16:00. Объехать перекрытый участок можно по Пашинскому и Восточному шоссе.


В первый день перекрытие продлится 5 часов, во второй — 6
В первый день перекрытие продлится 5 часов, во второй — 6


Соревнования по велоспорту в память о погибших сотрудниках ГАИ проходят уже в 34-й раз
Соревнования по велоспорту в память о погибших сотрудниках ГАИ проходят уже в 34-й раз


Сегодня на Северном объезде проходят индивидуальные гонки
Сегодня на Северном объезде проходят индивидуальные гонки


Сотрудники Госавтоинспекции Дмитрий Байдуга и Александр Шабалдин погибли 25 мая 1973 года на трассе Новосибирск — Павлодар. Автоинспекторы на «Москвиче» возглавляли колонну из 170 участников двухдневной велогонки, которые ехали в Новосибирск. Навстречу им ехал «Запорожец», его пытался обогнать гружённый щебёнкой автомобиль «Колхида». Поняв, что грузовик остановиться не успеет, Байдуга и Шабалдин подставили под удар борт своей машины и предотвратили столкновение «Колхиды» с колонной велосипедистов. Сами инспекторы погибли и посмертно были награждены орденом Красной Звезды.

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