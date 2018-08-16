Засмотрелся в телефон: пешеход пробил голову, влетев в дорожный знак на «Студенческой»

Мужчина врезался в дорожный знак «Стоп» рядом с метро «Студенческая»
Мужчина врезался в дорожный знак «Стоп» рядом с метро «Студенческая»

Утром 16 августа на улице Геодезической в Ленинском районе Новосибирска мужчина разбил голову о дорожный знак. Помощь ему оказывали очевидцы.


Примерно в 11:20 у станции метро «Студенческая» мужчина врезался в знак «Стоп», установленный прямо на тротуаре на высоте 1,7 метра. 


«Не так давно поставили знак, до этого был просто железный штырь. И, видимо, какая-то часть алюминия на самом знаке оказалась не загнута должным образом. Мужчина просто засмотрелся в телефон и влетел в знак», — рассказала корреспонденту НГС очевидица происшествия Людмила Тараканова.


По её словам, пострадавшему быстро помогли и вызвали скорую помощь. «Из головы хлестала кровь, мы, как могли, оказали помощь. Рядом проезжала машина доставки DHL, остановилась, вышел парень с аптечкой, тоже стал помогать», — вспоминает Людмила Тараканова. 

В октябре 2017 года в Новосибирске, возле гарнизонного Дома офицеров, посредине тротуара поставили знак пешеходного перехода, преграждающий дорогу пешеходам.


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