Засмотрелся в телефон: пешеход пробил голову, влетев в дорожный знак на «Студенческой»

Мужчина врезался в дорожный знак «Стоп» рядом с метро «Студенческая»

Утром 16 августа на улице Геодезической в Ленинском районе Новосибирска мужчина разбил голову о дорожный знак. Помощь ему оказывали очевидцы.







Примерно в 11:20 у станции метро «Студенческая» мужчина врезался в знак «Стоп», установленный прямо на тротуаре на высоте 1,7 метра.





«Не так давно поставили знак, до этого был просто железный штырь. И, видимо, какая-то часть алюминия на самом знаке оказалась не загнута должным образом. Мужчина просто засмотрелся в телефон и влетел в знак», — рассказала корреспонденту НГС очевидица происшествия Людмила Тараканова.





По её словам, пострадавшему быстро помогли и вызвали скорую помощь. «Из головы хлестала кровь, мы, как могли, оказали помощь. Рядом проезжала машина доставки DHL, остановилась, вышел парень с аптечкой, тоже стал помогать», — вспоминает Людмила Тараканова.



В октябре 2017 года в Новосибирске, возле гарнизонного Дома офицеров, посредине тротуара поставили знак пешеходного перехода, преграждающий дорогу пешеходам.





