«Хотят выглядеть лучше»: 36 новосибирских школ обвинили в натягивании оценок за контрольные работы

ВПР школьники пишут с 2015 года

Федеральный институт оценки качества образования опубликовал список российских школ, которые необъективно провели выпускные контрольные в 2018 году, — в нём оказались школы Новосибирской области.





В списке перечислены почти три тысячи российских школ. Среди них — новосибирские школы № 179 , 16, 66, 89, 138, 91, 47 имени Михина, 213 «Открытие» и другие, большинство из которых — районные. Всего в списке указано 36 школ в области.





Как пояснила корреспонденту НГС директор Новосибирского института мониторинга и развития образования Наталья Ярославцева, в прошлом году в этом списке новосибирских школ было в два раза больше.





«Это очень важный для нас список. Всё-таки остаются руководители, которые, видимо, не очень понимают, что сегодня скрыть, подтасовать качество проведённых работ по текстам и условиям Рособрнадзора невозможно. Здесь есть два аспекта. Первый связан с тем, что





просто кто-то хочет выглядеть лучше и даёт такую установку учителям. Второй, когда учитель хочет выглядеть лучше и на сложных заданиях подсказывает детям. И сразу видно, как они решают простые.





<...> Обязательным условием министерство образования Новосибирской области ставит вопрос контроля этих школ в 2018–2019 году. За итоги ВПР никто никого не ругает, а за список будет внутришкольный контроль за организацией», — объяснила она.







Всероссийские проверочные работы (ВПР) — это обязательные контрольные, которые с 2015 года проводят во всех школах в каждом классе в конце учебного года по определённым государственным стандартам. ВПР считаются самой массовой оценочной процедурой в системе российского образования. Анализ результатов проверочных работ проводят второй год подряд. Школами с необъективными результатами ВПР специалисты Рособрнадзора считают те, в которых результаты выполнения оказались заметно выше, чем в среднем по региону.





Недавно новосибирский выпускник попытался оспорить результаты ЕГЭ в суде, но ему отказали.