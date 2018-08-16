Трассу на Алтай заволокло едким дымом от горящей свалки

Дым, поднимающийся с места пожара, виден за несколько километров

Под Новосибирском загорелся мусорный полигон — дымом от пожара заволокло трассу Р256 «Чуйский тракт» и Бердск.







Информацией о пожаре на свалке с редакцией НГС поделилась читательница, прикрепив к своему сообщению фотографии.





«В городе Бердске в очередной раз горит полигон ТБО, город окутан едким дымом. Местная администрация проблему возгорания полигона не может решить уже несколько лет, пожары возникают каждый месяц. <…> Канцерогенный смог, видимо, особо привлекателен для туристов и отдыхающих в местных здравницах», — написала читательница Вера в редакцию НГС.





По словам координатора группы «АвтоБердск» в соцсети «ВКонтакте» Сергея Болдырева, мусорный полигон загорелся ночью.





Дымом заволокло Бердск и трассу Р256





В ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили пожар на свалке.





«Открытого горения нет. По состоянию на 12:00 там работает девять КАМАЗов, два бульдозера и три погрузчика. Изначально площадь пожара была около 100 квадратных метров, сейчас уже меньше. Техника отсыпает грунтом земляным место. Место имеет тление и дым. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС. <…> Пожарных там нет, там работает техника от администрации и управляющей компании», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства.





Видео из группы «АвтоБердск» в социальной сети «ВКонтакте»





Недавно на окраине Кировского района несколько дней горела свалка у Хилокского рынка. По словам мэра города Анатолия Локтя, она загорелась из-за поджога.

