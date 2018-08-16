Трассу на Алтай заволокло едким дымом от горящей свалки
Под Новосибирском загорелся мусорный полигон — дымом от пожара заволокло трассу Р256 «Чуйский тракт» и Бердск.
Информацией о пожаре на свалке с редакцией НГС поделилась читательница, прикрепив к своему сообщению фотографии.
«В городе Бердске в очередной раз горит полигон ТБО, город окутан едким дымом. Местная администрация проблему возгорания полигона не может решить уже несколько лет, пожары возникают каждый месяц. <…> Канцерогенный смог, видимо, особо привлекателен для туристов и отдыхающих в местных здравницах», — написала читательница Вера в редакцию НГС.
По словам координатора группы «АвтоБердск» в соцсети «ВКонтакте» Сергея Болдырева, мусорный полигон загорелся ночью.
В ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили пожар на свалке.
«Открытого горения нет. По состоянию на 12:00 там работает девять КАМАЗов, два бульдозера и три погрузчика. Изначально площадь пожара была около 100 квадратных метров, сейчас уже меньше. Техника отсыпает грунтом земляным место. Место имеет тление и дым. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС. <…> Пожарных там нет, там работает техника от администрации и управляющей компании», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства.
Недавно на окраине Кировского района несколько дней горела свалка у Хилокского рынка. По словам мэра города Анатолия Локтя, она загорелась из-за поджога.
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Александр Сильченко
Фото предоставлены читательницей НГС
Видео autoberdsk.ru