На Заельцовском кладбище поставили памятник партнёру Майи Плисецкой

Инициатором установки памятника была сестра балетмейстера

Утром 16 августа на Заельцовском кладбище открыли мемориал знаменитому балетмейстеру Анатолию Бердышеву. Инициатором его появления была сестра артиста Татьяна Колточихина.







«Сделать это было нелегко, с 2016 года я начала добиваться изготовления и установки памятника моему брату, много куда обращалась с просьбой, но услышал меня только наш мэр Локоть Анатолий Евгеньевич, он принял решение помочь», — рассказала Татьяна Колточихина.







Рабочие демонтировали старую плитку и декоративные элементы надгробия на могиле балетмейстера, а также на могиле его жены Любови Гершуновой, восстановили бетонное основание и уложили новую каменную плитку.







«Памятник сделан из уникального камня — змеевика, его везли из Саяногорска.





Это всё благодаря Виталию Валерьевичу Калюжному [директор "Ритуального хозяйства"]: он подобрал подходящий камень, чтобы сложилась композиция, было сложно, но вот такой хороший достался в конце концов. Композиция специально такая, Любочка из "Ромео и Джульетты" нашей выходит на поклон с цветами, она Джульетта, а Толик из "Кармен-сюиты" выходит. Специально подбирали фотографии, всё значимо», — рассказала сестра балетмейстера НГС.







Анатолий Бердышев родился в 1947 году в деревне Дмитриевка Благовещенского района Алтайского края. В 1966 году окончил Новосибирское хореографическое училище. С 1966-го по 1990 годы был солистом Новосибирского театра оперы и балета, где часто танцевал в дуэте с Любовью Гершуновой.







Образ Бердышева взяли из «Кармен-сюиты», а его жены Гершуновой — из «Ромео и Джульетты»





«Если говорить о вкладе в историю, культуру Новосибирска, эти люди — звёзды мирового значения, это первый выпуск нашего хореографического училища, первые народные артисты России, это была золотая пара. Все шли на спектакль на Бердышева и Гершунову, всегда был аншлаг, принимали восхитительно. Они посетили более 30 стран, Толя был партнёром Майи Плисецкой. Он был надёжным партнёром в любом спектакле — Майя Анатольевна [Плисецкая] позвонит, он полетел. В Америку, Японию, Австралию, в ту же Москву. Я очень счастлива, что памятник установили, просто замечательно», — подытожила Татьяна Колточихина.







В феврале в Новосибирске обновили ещё один памятник знаменитому горожанину — у скульптуры Ростислава Шило в зоопарке появилась фигура лайки.

