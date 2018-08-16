На Обское море вернулся паром между Спирино и Чингисом

Паром не ходил с 7 августа из-за обследования и ремонта баржи

Сегодня утром, 16 августа, в Новосибирской области возобновилась работа паромной переправы между сёлами Спирино и Чингис — паром не ходил больше недели.







«Команда отчиталась, что сегодня перевозки они уже начали», — сообщили корреспонденту НГС в cудоходной компании «Норд-Вест».







В Чингисском сельсовете корреспонденту НГС уточнили, что первый рейс из Спирино отправился в 6:30, обратный из Чингиса — в 7:00.







Паром между сёлами Спирино и Чингис не ходил с 7 августа. Первый заместитель главы администрации Ордынского района Юрий Краус тогда пояснял, что флот перевозчика — компании «Норд-Вест» — оказался не готов. Для допуска к работе баржа должна была пройти обследование в Бердске.







В ООО «СК "Норд-Вест"» сообщали, что в пятницу, 10 августа, судно осмотрел инспектор Российского речного регистра. Оказалось, что для возобновления работы нужно отремонтировать носовую часть.







Как рассказал Александр Рольгейзер — капитан теплохода «Москва-27», также принадлежащего компании «Норд-Вест», у судна была продавлена обшивка.







«Обычно это возникает, когда паром подходит к берегу, имеющему жёсткое дно — щебень, камешки. <…> Там были серьёзные повреждения, серьёзные вмятины», — пояснил Рольгейзер.







По его словам, повреждённые участки нужно было вырезать, заменить, а после восстановить покраску.







«Раз в пять лет все суда, подконтрольные Речному регистру — это надзорный орган, должны пройти очередное обследование подводной части. Вот этот срок пришёл, продлить его каким-то образом Речной регистр отказался, а не исполнять его предписания нельзя — это связано с крупными штрафами для компании. Поэтому были обязаны подчиниться, в связи с чем связана временная приостановка парома на Чингис и Спирино», — уточнил Александр Рольгейзер.







Рабочие заменили повреждённые участки корпуса



