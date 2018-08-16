Маршрутка сгорела во дворе дома в Советском районе

У маршрутки полностью выгорел салон
У маршрутки полностью выгорел салон

В ночь на четверг, 16 августа, на улице Молодости в Советском районе Новосибирска сгорел микроавтобус.


«Родственник разбудил, сказал, что горит автомобиль под окном. <…> В 3:30 горел автомобиль, в это же время и выглянули. Минуты через три прибыли пожарная и вневедомственная охрана», — рассказал корреспонденту НГС очевидец происшествия, житель дома № 6 на улице Молодости Артур Данилов.


По словам жителей, это было маршрутное такси № 55, которое возит пассажиров из микрорайона ОбьГЭС до станции метро «Студенческая» и областной больницы. Представитель перевозчика «ЛОТиОС», который обслуживает этот маршрут, Михаил Большов рассказал, что сгоревший автомобиль по 55-му маршруту уже не ездил и был выведен из автопарка 3 месяца назад.


По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, на тушение Peugeot Boxer выезжали две автоцистерны.


Горящую маршрутку меньше чем за 20 минут потушили пожарные
Горящую маршрутку меньше чем за 20 минут потушили пожарные


«Обнаружили в 03:23, прибыли пожарные на место в 03:29, на момент прибытия пожарной охраны автомобиль полностью охвачен огнём. Открытое горение было ликвидировано в 03:32, полная ликвидация в 03:50. В результате пожара огнем повреждена кабина, салон автомобиля на площади 12 квадратных метров. Пострадавших нет», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.


Чтобы полностью потушить автомобиль, пожарным потребовалось около 20 минут


Сейчас сотрудники ведомства устанавливают причину возгорания.


Это не первый случай, когда в Советском районе горят автомобили, в начале июля у жителя Академгородка ночью сгорел внедорожник — соседи проснулись от хлопков под окнами.

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