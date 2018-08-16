Маршрутка сгорела во дворе дома в Советском районе
В ночь на четверг, 16 августа, на улице Молодости в Советском районе Новосибирска сгорел микроавтобус.
«Родственник разбудил, сказал, что горит автомобиль под окном. <…> В 3:30 горел автомобиль, в это же время и выглянули. Минуты через три прибыли пожарная и вневедомственная охрана», — рассказал корреспонденту НГС очевидец происшествия, житель дома
По словам жителей, это было маршрутное такси
По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, на тушение Peugeot Boxer выезжали две автоцистерны.
«Обнаружили в 03:23, прибыли пожарные на место в 03:29, на момент прибытия пожарной охраны автомобиль полностью охвачен огнём. Открытое горение было ликвидировано в 03:32, полная ликвидация в 03:50. В результате пожара огнем повреждена кабина, салон автомобиля на площади 12 квадратных метров. Пострадавших нет», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Сейчас сотрудники ведомства устанавливают причину возгорания.
Это не первый случай, когда в Советском районе горят автомобили, в начале июля у жителя Академгородка ночью сгорел внедорожник — соседи проснулись от хлопков под окнами.
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Елизавета Милованова
Фото и видео очевидца Артура Данилова