Маршрутка сгорела во дворе дома в Советском районе

У маршрутки полностью выгорел салон

В ночь на четверг, 16 августа, на улице Молодости в Советском районе Новосибирска сгорел микроавтобус.





«Родственник разбудил, сказал, что горит автомобиль под окном. <…> В 3:30 горел автомобиль, в это же время и выглянули. Минуты через три прибыли пожарная и вневедомственная охрана», — рассказал корреспонденту НГС очевидец происшествия, житель дома № 6 на улице Молодости Артур Данилов.





По словам жителей, это было маршрутное такси № 55 , которое возит пассажиров из микрорайона ОбьГЭС до станции метро «Студенческая» и областной больницы. Представитель перевозчика «ЛОТиОС», который обслуживает этот маршрут, Михаил Большов рассказал, что сгоревший автомобиль по 55-му маршруту уже не ездил и был выведен из автопарка 3 месяца назад.





По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, на тушение Peugeot Boxer выезжали две автоцистерны.





Горящую маршрутку меньше чем за 20 минут потушили пожарные





«Обнаружили в 03:23, прибыли пожарные на место в 03:29, на момент прибытия пожарной охраны автомобиль полностью охвачен огнём. Открытое горение было ликвидировано в 03:32, полная ликвидация в 03:50. В результате пожара огнем повреждена кабина, салон автомобиля на площади 12 квадратных метров. Пострадавших нет», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.





Чтобы полностью потушить автомобиль, пожарным потребовалось около 20 минут





Сейчас сотрудники ведомства устанавливают причину возгорания.







Это не первый случай, когда в Советском районе горят автомобили, в начале июля у жителя Академгородка ночью сгорел внедорожник — соседи проснулись от хлопков под окнами.